WhatsApp: in rilascio il nuovo editor di testo per le immagini

Dopo la versione beta 2.23.7.17 per Android, che nascondeva alcuni elementi indice di come si creerà in futuro una newsletter in ambito di comunicazione piramidale uno a molti, WhatsApp ha diramato un’altra beta sempre per gli amanti del robottino verde, che porta all’esordio un’attesissima novità.

In occasione della beta 2.23.3.4, abbiamo visto che WhatsApp sta preparando una rivisitazione del suo editor di testo per i video, le immagini e le GIF animate che, nell’ultimo ritocco, aveva guadagnato vari spessori per le linee tracciate e uno strumento per pixellare le informazioni, tipo i volti, da nascondere. Orbene, il nuovo editor di testo poi è stato avvistato in sviluppo pure per la versione iOS della nota messaggistica istantanea di verde vestita.

Nelle scorse ore, con l’arrivo della nuova beta 2.23.7.17, scaricabile da ApkMirror o dal Play Store se iscritti alla pagina dei tester della piattaforma, si è avuto finalmente l’esordio del rinnovato editor e così sì è potuto constatare in cosa esso consista, e si differenze rispetto a quello precedente rendicontato poco sopra. Nello specifico, il nuovo editor permette ancora di cambiare il font del testo, solo che lo fa fare in modo più intuitivo, ponendo delle piccole anteprime dei font sopra la tastiera. L’utente per selezionare il font dovrà solo toccare l’anteprima.

Restando nel novero dei font, il nuovo editor per i testi che si mettono su video, GIF animate e immagini mette a diposizione nuovi caratteri. Nello specifico, le inedite aggiunte, già avvistate in passato, si sono concretizzate negli esordienti font, riportati in ordine alfabetico, di Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze.

Un’altra novità del nuovo editor di testo per gli elementi visuali è che il testo può essere allineato, e per la precisione a sinistra, al centro, o a sinistra, per dare un maggior controllo sulla formattazione che, però, non comprende anche la “giustificazione”. Per il resto, questo nuovo editor permette anche di cambiare il colore di sfondo del testo, il che aiuta a differenziare la parte più importante delle scritte.

Secondo quanto emerso, questo nuovo editor è stato rilasciato ad alcuni beta tester, ma anche ad alcune aziende della versione Business di WhatsApp: nelle prossime settimane, in ogni caso, seguiranno ulteriori attivazioni.