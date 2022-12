WhatsApp: in beta una piccola miglioria per la funzione View Once

Ascolta questo articolo

La popolarissima messaggistica istantanea di WhatsApp prosegue a ritmo serratissimo nel rilasciare aggiornamenti: dopo l’arrivo degli aggiornamenti di stato nell’elenco delle chat anche su Desktop, e l’arrivo delle videochiamate in Picture in Picture su iOS, con le ultime beta rilasciate per gli ambienti Android e iOS, il quartier generale di Menlo Park ha introdotto una piccola miglioria anche per l’utile funzione View Once.

La novità relativa a WhatsApp riguarda i media che si possono vedere una sola volta grazie alla funzione View Once. Nello specifico, con l’arrivo della beta Android 2.22.22.3, era stata messa a disposizione di alcuni utenti la funzione che permetteva di avere la protezione dagli screenshot sui media, foto e video, scambiati in regime di View Once. Qualche tempo dopo, pare che anche alcuni utenti della versione stabile di WhatsApp abbiano ottenuto tale funzione.

Onde render tutti consapevoli della sua esistenza, però, WhatsApp si è attivata e, con la release beta 2.22.25.13 per Android ha concesso ad alcuni tester (invero anche nel caso fossero in possesso della beta precedente 2.22.25.12) un foglio di presentazione che, nei fatti, illustra tale opportunità di protezione. Per visualizzare tale foglio, che appare nell’editor di disegno, basta toccare “l’icona Visualizza una volta“.

I leaker di WABetaInfo hanno poi confermato quanto WhatsApp sia attenta anche a iOS visto che la novità in questione, ovvero il foglio di presentazione che informa sul blocco degli screenshot (dettagliato nella beta per iOS 2.21.0.71) verso foto e video condivisi con visualizzazione “solo una volta”, è apparso anche ad alcuni utenti degli iPhone che, via programma TestFlight (release 22.24.0), abbiano scaricato la beta 2.22.24.81.

Al momento, come detto, la novità in oggetto è apparsa a solo pochi utenti beta e, nel caso non la si notasse sul proprio account, occorrerà attendere altre attivazioni in uno dei prossimi aggiornamenti.