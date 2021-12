WhatsApp: gli admin dei gruppi diventeranno moderatori. Ecco come

Concesso di recente una dovuta attenzione al segmento della privacy, la messaggistica di WhatsApp è tornata a rifocalizzarsi sulla funzione che consente di eliminare i messaggi per tutti, all’insegna di un nuovo step di sviluppo che coinvolge gli amministratori dei gruppi.

Come noto, una volta iscrittisi all’apposita pagina, è possibile scaricare dal Play Store la beta di WhatsApp per Android, altrimenti disponibile pure sul sito ApkMirror: proprio in una scorsa beta per il robottino verde, associata al numero di release 2.21.23.1, i leaker di WABetaInfo scoprirono la possibilità che la funzione “elimina per tutti” venisse estesa temporalmente oltre il limite attuale di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. Inizialmente si era pensato a un rimozione illimitata del raggio d’azione, anche se l’analisi della beta 2.2147.4 di WhatsApp per Desktop aveva rivelato il nuovo e venturo limite, che consentirà di eliminare per tutti i messaggi entro 7 giorni e 8 minuti.

Nelle scorse ore, è stata messa a disposizione una nuova beta per Android, la release 2.22.1.1 senza novità palesi: analizzandone il codice, però, gli esperti di WABetaInfo hanno scoperto un ulteriore coinvolgimento della funzione “elimina per tutti”, però in relazione ai gruppi. Secondo gli screenshot emersi, e gli esperimenti che si è stati in grado di effettuare sbloccando la novità, sembra che a Menlo Park meditino di concedere più poteri agli admin dei gruppi, che attualmente possono eliminare i messaggi solo per se stessi, con la conseguenza che gli stessi continuano a essere visibili per gli altri.

In futuro, però, potrebbe diventare possibile per costoro eliminare i messaggi di tutti i membri del proprio gruppo, che siano utenti semplici o co-admin, ottenendo al posto dei messaggi rimossi (ad es. perché inopportuni) una bolla di chat recante la dicitura “Questo messaggio è stato rimosso da un amministratore“, tal che il ruolo degli admin si volgerebbe sempre più verso la direzione della moderazione (forse anche in relazione al futuro arrivo delle Community).

Nel frattempo che tale novità sbarchi in superficie in qualche beta, necessaria a raccogliere i feedback da parte degli utenti, è lecito ipotizzare come la novità per dare più poteri agli admin possa essere una delle prossime a essere attivamente implementata nel corso del 2022.