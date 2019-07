WhatsApp: disponibile nello store dei feature phone con KaiOS, in arrivo sugli iPad

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica in verde, in un periodo di sostanziale bonaccia, ha finalmente fatto la sua comparsa nello store del sistema operativo mobile KaiOS, proprio mentre trapelano le conferme sul suo futuro arrivo anche presso gli iPad di Apple.

Disponibile già da tempo sui feature phone JioPhone (es. sul modello del Dicembre 2018) dell’operatore Reliance Jio Infocomm, WhatsApp – a partire dalle scorse ore – è apparso negli store applicativi anche di altri telefoni basilari animati da KaiOS, il sistema operativo ultralight, basato sul web (un po’ come Android GO), e sulle applicazioni lite, destinato agli smartphone datati o poco potenti.

L’unica accortezza, per potersi avvalere della chat app, con annesse conversazioni e chiamate VoIP criptate end-to-end, consiste nella necessità che il device disponga di almeno 256 (meglio 512) MB di RAM: tuttavia, va segnalato che alcuni esemplari di feature phone (tra cui l’Alcatel Go Flip), muniti di vecchie versioni dell’OS in cui ancora non era presente uno store, non potendo installare altre app, non beneficeranno dell’arrivo di WhatsApp.

Una lieta notizia anche per i possessori di un iPad che, entro fine anno, dopo averlo chiesto a lungo, potranno disporre di una versione di WhatsApp perfettamente funzionante e completa, senza dover passare per l’uso del browser o di una web-app, con annesso mirroring dall’app già installata necessariamente su un iPhone.

La versione di WhatsApp per iPad (da Giugno con iPadOS) sarà scaricabile dall’App Store, richiederà la registrazione per funzionare, e disporrà delle stesse feature della controparte presente oggi sui melafonini, autenticazione via Touch ID e chiamate vocali comprese: la differenza starà nell’interfaccia, più intuitiva e semplice in stile nuovo Messenger, che si adatterà alla maggior area visiva delle tavolette smart di Cupertino.

Nello specifico, le schermate appena condivise in Rete dai leaker di WABetaInfo fanno riferimento, in ottica multi-tasking, alla possibilità di attenzionare le varie chat nel mentre si messaggia con un utente in particolare, a quella di trovarsi nella schermata delle chiamate visualizzando di lato i riferimenti di quelle in entrata e in uscita, ed a quella che permetterà di avere a sinistra una visione d’insieme di tutte le impostazioni, ampliando sulla destra le relative sotto-opzioni.