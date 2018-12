Ioutdoor T2, con feature da walkie-talkie, vs Reliance JioPhone 2 con KaiOS e app

Una categoria di telefoni molto apprezzata, in quanto molto adatta anche ad escursionisti ed anziani, è quella dei feature phone, telefoni focalizzati principalmente su telefonate ed SMS, dotati di grande autonomia e resistenza: da qualche tempo, all’interno di tale famiglia di prodotti, si annoverano prodotti decisamente differenti, come lo Ioutdoor T2, con funzioni da walkie-talkie, ed il Reliance JioPhone 2.

Ioutdoor 2, frutto dell’omonima azienda cinese, è un telefono corazzato, con certificazione IP68, equipaggiato con un piccolo display TFT da 2.4 pollici, in risoluzione QVGA con, al di sotto di quest’ultimo, il tastierino fisico ed un pad direzionale simili a quelli visti sul rivale Cat B35. La memoria interna, espandibile sino a 32 GB, associata ad un player multimediale, e ad un potente speaker 3D stereo, permette di ascoltare la propria musica, ottenendo altre fonti sonore grazie alla presenza di una Radio FM.

La presenza di una fotocamera, da 1.3 megapixel, affiancata da un Flash LED, permette allo Ioutdoor T2 (prezzato a 36.77 euro) di scattare foto essenziali, da trasferire sul computer grazie al Bluetooth, utilizzabile anche per le cuffie senza fili. La batteria, accreditata di 75 giorni di autonomia in stand-by, consente prolungate escursioni ai saccopelisti che, tra l’altro, potranno rimanere in contatto sia ricorrendo alle normali funzioni telefoniche, del dual SIM (GSM), che al sistema di Walkie-Talkie, in grado di coprire sino a 5 km di distanza, potenziando il segnale tramite l’antenna opzionale agganciabile.

Molto utile, infine, anche la torcia che, al contrario di quelle degli smartphone, risulta molto potente, capace di illuminare sino a 30 metri davanti all’utente.

Dall’India, invece, arriva il più smart Reliance JioPhone 2 (37.57 euro, o 2.999 rupie) che, all’interno di un design bar, alloggia un display TFT da 2.4 pollici, con 240 x 320 pixel di risoluzione e 167 PPI di densità cromatica: la fotocamera frontale, VGA, è da 0.3 megapixel, mentre quella posteriore arriva a 2 megapixel ed è munita di un Flash LED. L’interno del telefono, sotto la tastiera full qwerty, annovera un processore dual core da 1 GHz, 512 MB di RAM, e 4 GB di storage (espandibili a 128 GB), nel quale alloggiare il sistema operativo KaiOS con accesso a Google Assistant, Facebook, WhatsApp, YouTube, GMaps, ed altre app.

La batteria, da 2.000 mAh (caricata via microUSB 2.0) garantisce 14 ore di conversazione, alle due SIM con 4G VoLTE, o due settimane di stand-by, mentre le connettività si sostanziano in Wi-Fi n (VoWiFi), Bluetooth 4.1, e – persino NFC – per i pagamenti contactless. Tra le feature speciali del Reliance JioPhone 2 una menzione particolare merita la Radio FM, il pulsante anti-panico, che – premuto – invia un SMS con la propria posizione a dei numeri selezionati, e le feature di controllo e blocco/cancellazione remota in caso di furto.