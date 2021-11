WhatsApp Business: possibile realizzare annunci FB che puntino a WhatsApp

Dopo una nuova ondata di migliorie in tema privacy, e l’implementazione di un pratico mini-editor per rappresentare i gruppi, la ben nota messaggistica istantanea WhatsApp è tornata ad occuparsi di supporto alle aziende, cioè agli account Business, attraverso una piccola ma utilissima implementazione dello spin-off Whatsapp for Business, portato nelle scorse ore alla release beta 2.21.230.15 su iOS (via TestFlight) ed alla release beta 2.21.23.15 su Android (via ApkMirror o Play Store).

La novità, per altro rendicontata sia dai leaker di WABetaInfo che nell’Business Help Center di Facebook, permette alle aziende di raggiungere nuovi clienti, attraverso annunci pubblicitari “affissi” su Facebook, per proseguire poi l’interazione su WhatsApp in forma di chiamata o chattata. In passato, qualcosa di simile poteva già essere fatta, attraverso annunci pubblicitari che poi rimandavano su WhatsApp, solo che occorreva procedere dall’interno di Facebook.

Con le beta release di cui sopra (2.21.230.15 per iOS e 2.21.23.15 per Android) tale opportunità è stata inserita direttamente all’interno di WhatsApp Business, nelle relative impostazioni.

Per avvalersene, qualora si sia tra gli utenti abilitati, basta portarsi nella sezione “Tools” dei Settings dell’app WhatsApp Business e, a quel punto, è sufficiente selezionare la neo apparsa opzione “Pubblicizza su Facebook” e procedere di conseguenza (Create a new Facebook ad). Giunti a tale step, si dovrà scegliere un media, foto o video, dallo smartphone o, se lo si è configurato per tempo, dal proprio catalogo WhatsApp.

Nel pubblicare l’annuncio, il cui pubblico ovviamente dipenderà dalla cifra che si sarà investita nella campagna pubblicitaria, lo stesso recherà il pulsante “Invia messaggio”. Premendo tale input, gli utenti avranno la possibilità di connettersi con l’attività commerciale a cui sono interessati, avviando con la stessa una conversazione (chat) o addirittura una chiamata (telefonata) tramite la piattaforma WhatsApp, potendo però sfruttare potenzialmente l’amplia platea degli oltre 2 miliardi di iscritti al social network.