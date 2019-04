WhatsApp Business arriva su iOS, Facebook Lite svecchia l’interfaccia della Home

WhatsApp, la più diffusa app di messaggistica con un parco utenti di circa 1.5 miliardi di utilizzatori, ancora intenta al rilascio del nuovo sistema di gestione degli inviti ai gruppi, ha finalmente iniziato a portare WhatsApp Business anche sui device iOS, mentre Facebook Lite sta rilasciando piccole variazioni grafiche nell’interfaccia.

Menlo Park è decisamente impegnata ad aggiornare le sue applicazioni di messaggistica e, nell’occuparsi di WhatsApp, ha optato per avviare anche su iOS (dopo quanto avvenuto l’anno scorso su Android) il roll-out, effettivo dopo gli annunci delle settimane scorse, dello spin-off Business: quest’ultimo, in sostanza, permette alle imprese di dotarsi di un profilo con tutte le informazioni sulla propria attività, di rispondere alle domande più frequenti con risposte pre-confezionate, di organizzare per etichette contatti e messaggi, e di accogliere gli utenti in chat con messaggi di benvenuto.

Con l’aggiornamento in corso, WhatsApp Business arriva in India e Indonesia, USA/Messico/Brasile, Germania e UK mentre, nelle prossime settimane, sarà messa a disposizione anche degli altri mercati (Italia compresa).

Facebook Lite è nata come applicazione alleggerita per consentire l’accesso a Facebook ed ai suoi servizi anche sui device datati, o nei posti in cui la qualità della rete non sia memorabile: arricchitasi di sempre più feature, quello che non è mai cambiato molto è il suo layout, almeno sino alla distribuzione della release 140.0.0.9.99. In quest’ultima, alcuni utenti – già coinvolti nell’attivazione da server remoto – hanno riscontrato come la home dell’app sia cambiata.

Ora, il suo layout appare totalmente bianco, compresa la barra di stato in precedenza nera e, sotto di essa, la barra di navigazione – ora inclusiva anche della scorciatoia al Marketplace – è stata sloggiata da un form di ricerca arrotondato ai bordi, incluso a sinistra tra l’icona della fotocamera, ed a destra tra quella del profilo personale, scivolando più in basso, ma comunque prima del NewsFeed.