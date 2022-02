WhatsApp: avvistato nuovo step evolutivo per i messaggi effimeri

È ormai assodato che WhatsApp, a fronte di rilasci funzionali non frequentissimi e/o copiosi (quanto meno non al pari di Telegram), sia comunque al lavoro su diverse grosse novità, tra cui le Community e le Reazioni, ma anche sull’affinamento di varie funzioni già presenti, dalla cancellazione per tutti dei messaggi, che potrebbe arrivare a circa 2 giorni di operatività alla funzione dei messaggi effimeri.

Proprio in quest’ambito rientra una scoperta fatta dai leaker del gruppo di feature tracker noto come WABetaInfo. Gli esperti in questione hanno avuto modo di analizzare una recente beta messa a disposizione da Menlo Park, la release 2.22.4.14 per Android, che può essere scaricata dal Play Store del robottino verde, se iscritti alla pagina dei tester, o prelevata dalla repository online (benché la novità in questione, in quanto ancora in sviluppo, non sia evidente e risulti celata tra le maglie del back-end applicativo).

Dalla sessione di reverse engineering cui è stata sottoposta, WhatsApp 2.22.4.14 per Android ha evidenziato tracce codicistiche relative alla funzione dei messaggi effimeri, che potrebbe conoscere uno step evolutivo ulteriore, in ottica privacy: ciò, in particolare, potrebbe esplicarsi in un messaggio d’allerta il quale avviserebbe gli utenti del fatto che, in modalità di messaggi effimeri attivata, non è possibile attivare l’opzione “Visibilità multimediale“, in quanto il setting dei messaggi che spariscono impedisce l’auto salvataggio degli elementi multimediali, foto o video che siano, nella galleria in locale dello smartphone.

Lo stesso messaggio d’avviso, nello screenshot estratto, preciserebbe che, per tornare al salvataggio automatico dei media, sarebbe necessario passare per la disattivazione, appunto, della modalità dei messaggi effimeri: ovviamente, nulla impedirebbe al destinatario di screenshottare il medium ricevuto, dacché non è prevista su WhatsApp alcuna funzione che lo impedisca.

Al momento, come sempre avviene nel caso di funzioni scoperte dagli insider, ma non ammesse o confermate pubblicamente, non è possibile ipotizzare l’effettivo e futuro rilascio di questa miglioria, che potrebbe anche essere ritirata in futuro a meno che, invece, feedback positivi giunti dai testi interni non inducano i developer del CEO Cathcart a far esordire la funzione che, in regime di messaggi effimeri, influisce sul salvataggio dei media.