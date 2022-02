Telegram: migliorie, correzioni e tante novità a proposito delle Reazioni

Telegram è una delle piattaforme di messaggistica più creative in assoluto, visti i frequenti aggiornamenti che propone, in modo da differenziarsi e/o distanziare le app rivali (es. WhatsApp): a conferma di tale assunto, nelle scorse ore, il team di programmatori del CEO, Pavel Durov, ha distribuito una nuova release, che porta Telegram, sia su Android che su iOS, alla versione 8.5.

Dopo quello di fine anno, il nuovo update, ovvero Telegram 8.5, scaricabile dall’App Store di iOS o dal Play Store di Android, come sempre accompagnato sul blog ufficiale della piattaforma da un’immagine cartoonesca che riassume tutte le novità rilasciate come fosse un changelog visivo, è partito innanzitutto con una serie di correzioni ad alcuni bug, ma anche con dei miglioramenti. Nello specifico, sono state introdotte (su iOS) nuove animazioni che scattano nel toccare le icone sulla barra delle schede, assieme a un miglioramento qualitativo delle chiamate e, nel menu di condivisione, all’arrivo dell’opzione per inviare dei messaggi silenziosi.

In merito all’elenco delle chat aperte di recente, ora inclusivo anche di quelle aperte via profili, link, username e messaggi inoltrati, la navigazione tra dette chat recenti è stato perfezionata attraverso un pulsante che, toccato, consente di tornare a una precedente chat. In merito alle Reazioni sono giunte, però, diverse altre migliorie, tali da costituire il pezzo forte del nuovo update 8.5 di Telegram.

In questo frangente, risultano aggiunge 5 nuovi Reactions (applauso, faccina arrabbiata, dubbiosa, esplosiva, innamorata) che, come noto, condivise nelle chat private, possono fungere anche da emoji interattive, generando un effetto visivo o un’animazione a schermo intero. Le Reazioni, sebbene più compatte, possono essere condivise con animazioni (tra l’altro sincronizzate, con destinatario che le vedrà manifestarsi assieme al mittente) più vistose, purché si tenga premuto sulla Reaction scelta nel menu apposito.

Può capitare che, inviati dei messaggi, ci si dimentichi di vedere se abbiano ricevuto delle Reactions: ciò ora avverrà in automatico, attraverso un’icona a forma di cuore, che indicherà al mittente quei messaggi di cui non abbia ancora visto le Reactions rilasciate.

Ancora in relazione alle Reactions ora arriva anche il supporto a quelle animate generate dai video, con un semplice editor, senza il bisogno di complicati programmi professionali: perché ciò sia possibile, però, occorre rispettare dei requisiti. Innanzitutto, la Rection animata non potrà durare più di 3 secondi e pesare più di 256 KB. Nel generarla bisognerà per ora aggiungere un livello trasparente, e assicurarle un lato da 512 pixel, mentre il video d cui sarà tratta dovrà essere privo di audio, con un frame rate massimo di 30fps, ed essere codificato nel formato WebM.