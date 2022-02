WhatsApp: avvistate cover photo per utenti Business, roll-out chiamate per Web e Desktop

Non si concede tregua WhatsApp che, nelle scorse ore, è di nuovo balzata agli onori della cronaca hi-tech, grazie a un soft launch in favore degli utenti dei computer, ma anche in virtù di nuovi rumors in merito a quelli business.

Ormai da tempo WhatsApp integra lato mobile la funzionalità per consentire le chiamate vocali e video: nel 2020 venne annunciato l’intenzione di portare questa funzione anche nell’iterazione web e desktop di WhatsApp e, dal Dicembre 2020, la promessa – in tal senso – fu mantenuta. Nelle scorse ore qualcosa si è smosso verso la distribuzione in pianta stabile di quest’opportunità: a darne notizia è il tipster indiano Mukul Sharma che, sul suo profilo Twitter, ha pubblicato uno screenshot, verosimilmente tratto da WhatsApp Web, col quale rendiconta il fatto che, ad alcuni utenti non beta di WhatsApp beta per WhatsApp Desktop e Web, è stata attivata la funzionalità delle chiamate video e audio.

Per appurare se si è stati coinvolti nell’attivazione, che “sarà presto disponibile per tutti“, è sufficiente portarsi sul sito internet di WhatsApp Web o scaricare l’app WhatsApp per Desktop, riconoscere il codice QR per associarla alla versione mobile, portarsi nella chat ove si vuole eseguire la chiamata e cercare in alto a destra, a fianco dell’icona della ricerca, quella per le chiamate.

Di recente, WhatsApp ha annunciato la possibilità, per gli account Business, di gestire i propri Cataloghi attraverso le Collezioni. Presto, a tale funzione, sempre per questa tipologia di account, se ne aggiungerà un’altra: in questo caso, la scoperta (eseguita su WhatsApp per iOS, ma in procinto di coinvolgere anche la versione Android) è giunta dai leaker di WABetaInfo, che sono stati in grado di estrapolare un’istantanea della novità, pubblicandola sul proprio sito web. In tal modo, si è avuto contezza del fatto che WhatsApp mediti di introdurre in favore degli account business anche la possibilità di variare la foto di copertina (o cover photo).

Ciò, nella fattispecie, dovrebbe avvenire tramite il collocamento di un pulsante a forma di fotocamera, nelle impostazioni dell’account utente business, nella zona dell’immagine di copertina in modo che, premendolo, l’utente sarà portato o a pescare un’immagina dalla Galleria, o a scattarne una sul momento tramite la fotocamera in-app. Settata la cover photo, tutti gli utenti, standard compresi, potranno vederla visitando il profilo dell’account business in questione.