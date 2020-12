WhatsApp: in test le chiamate audio e video su web browser e app desktop

Sino allo scorso Ottobre, le classifiche delle applicazioni non game più scaricate, su iOS, Android, e globalmente, erano saldamente dominate da TikTok ma, secondo le ultime cifre diffuse da SensorTower, le cose sono parzialmente cambiate a Novembre, almeno in senso generale e in relazione al Play Store, col primato finito nelle mani di WhatsApp che, forte dei suoi 58 milioni di download, presto potrebbe introdurre significative novità anche nelle iterazioni per desktop (app e web based).

A sganciare la “bomba” in questione, che fa seguito a quella delle scorse ore, secondo la quale presto, forse dal Febbraio del 2021, entreranno in vigore le nuove policy d’uso dell’app, rifiutando le quali non sarà possibile continuare a usarla, potendo solo cancellare il proprio account, è stato – nelle scorse ore – l’editor di tecnologia del prestigioso quotidiano britannico The Guardian, Alex Hern.

L’esperto redattore, facendo seguito alle voci diffuse a Ottobre dai leaker della crew di WABetaInfo, ha confermato, a suon di screenshot, come sia effettivamente in corso il test per portare le chiamate, audio e video, anche nelle versioni app per desktop e web based di WhatsApp. Ad oggi, nelle varianti stabili delle stesse, la barra in alto reca solo le voci “altre opzioni”, “allega” e, ad espansione, “cerca” mentre, nella versione collaudata da Hern col collega Jim Waterson, la medesima barra reca anche i pulsanti, sormontati dalle scritte “beta“, per avviare le chiamate video (cinepresa) e audio (cornetta).

Al momento non è noto quando tale novità verrà estesa pubblicamente all’utenza mainstream al di fuori del circuito beta ma, facendo riferimento a precedenti voci, e a scopo di completezza informativa, è possibile rendicontare alcuni particolari sul funzionamento della nuova funzione, che sdoganerà le chiamate WhatsApp dall’essere relegate ai soli smartphone.

Nello specifico, a implementazione avvenuta, ricevendo una chiamata in arrivo, su WhatsApp web o per desktop, comparirà un pop-up per accettare o rifiutare la chiamata. Nel corso di quest’ultima, infine, un diverso pop-up stabile, in piccolo, recherà diverse altre opzioni a portata di mano, tra cui quelle per disattivare l’audio, o per attivare o, viceversa, disattivare la webcam del computer/notebook.