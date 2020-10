WhatsApp: attivato il silenziamento per sempre delle chat

Da qualche tempo, la più celebre applicazione di messaggistica, WhatsApp, è impegnata nello sviluppare tante piccole rivoluzioni, tra cui l’arrivo delle chiamate sulla versione web e desktop, la rediviva modalità vacanza, un migliorato editor per allineare testi e stickers su video, foto, e GIF, e gli agognati acquisti in-app. A precedere tali novità, nel frattempo, ne è stata un’altra, quella del silenziamento perpetuo delle chat, che finalmente ha concluso il suo periodo di beta testing.

Secondo quanto comunicato via Twitter da WhatsApp stessa, per altro impegnata anche nel collaudare un nuovo tool per gestire lo spazio impiegato sul device ospitante, risulta essere stata ormai rilasciata, sulle ultime versioni di WhatsApp per Android, iOS, e computer, la modifica relativa al silenziamento delle chat, tanto individuali quanto di gruppo, avvistata nel recente passato.

Era la fine di Luglio quando i leaker di WABetaInfo, mettendo mano alla beta 2.20.197.3, vi rinvennero tracce di lavori in corso, sul silenziamento delle chat, perché ciò potesse avvenire in modo perpetuo, e non più solo a “scadenza”, ultimata la quale gli utenti avrebbero “subito” nuovamente notifiche anche tangibili, sonore e vibrazionali, all’arrivo di ogni nuovo messaggio.

Proprio come emerse all’epoca, nella novità ora definitivamente messa a disposizione di tutti, su ogni piattaforma, è finalmente possibile scegliere di silenziare le chat per 8 ore, 7 giorni e, in sostituzione del precedente “per 1 anno”, per sempre. Per avvalersi dell’opzione in questione, sono possibili varie strade. Universalmente, quella comune a tutte le piattaforme prevede che, entrati in una chat, dal menu delle relative impostazioni, in alto a destra, si sposti il flag per disattivare le notifiche.

Da app mobile è possibile anche tenere premuta su una chat, nell’elenco delle stesse, è selezionare l’opzione desiderata, in alto, passando per l’icona dell’altoparlante sbarrato: nell’eventualità che si voglia quanto meno veder apparire le notifiche, senza però esserne avvertiti mediante vibrazione o suono, lato mobile sarà comunque possibile flaggare l’opzione “Mostra notifiche”. Da computer, invece, l’utente può cliccare, all’interno della chat, sul titolo della stessa e, apertosi lo sportellino laterale delle impostazioni di chat, intervenire, come sempre, sull’impostazione per tacitare le chat.