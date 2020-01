Da tempo apertasi al mondo delle imprese, grazie allo spin-off “For Business”, WhatsApp – di conseguenza – ha finito per garantire sempre più servizi ai clienti delle stesse, sovente mediante bot, come appena accaduto grazie all’iniziativa di una travel agency indiana. Nel frattempo, però, è tempo di nuove beta per Android, con annesso carico di novità nascoste e svelate.

Sono passate appena poche ore da quanto WhatsApp ha avviato il roll-out, nel suo canale beta per Android, della tanto attesa modalità scura che Menlo Park si è già spinta ben oltre, almeno secondo i proverbiali leaker di WABetaInfo: questi ultimi, infatti, analizzando la beta 2.20.14 del Whatsapp androidiano, da poco messa a disposizione degli utenti via repository online (ApkMirror) o Play Store ufficiale, vi hanno rinvenuto piccoli affinamenti e una grossa novità.

Nel primo caso, nell’ambito dei lavori che stanno coinvolgendo gli adesivi animati, il team di Zuckerberg avrebbe inserito un tasto Play accanto ai pacchetti che contengono stickers movimentati, onde distinguerli a colpo d’occhio da quelli con stickers statici. In più, in merito alla feature che permette agli admin dei gruppi di stabilire il lasso di tempo entro cui si auto cancelleranno i messaggi in chat, è in cantiere l’introduzione di una voce che, accanto a quella volta a evidenziare l’attivazione di questa feature, indicherà con precisione il tempo che si è fissato per l’autoclean dei detti messaggi.

Più inedita, invece, risulta un’altra feature a cui WhatsApp sta lavorando sotto traccia (quindi, anche in questo caso, non accessibile pubblicamente pur avendo scaricato la beta di cui sopra): in questo frangente, si tratta dell’Account Transfer che, in sostanza, agevolerà il trasferimento dell’account allorché si cambierà smartphone, evitando che si debba passare per le forche caudine di una nuova registrazione, e traslando i dati dell’account, da device a device, sfruttando le apposite API di Google dedicate allo scopo.

A confermare la versatilità di WhatsApp, infine, concorre una notizia appena giunta dall’India, secondo la quale la locale compagnia di viaggi “EaseMyTrip” ha integrato i propri servizi nella chat app in verde, attraverso un bot: a seguito di ciò, sarà possibile, con un semplice messaggio, prenotare un volo alla tariffa più concorrenziale, senza dover mettere mano a un computer, magari per passare da un sito all’altro e – anche non procedendo ad alcun acquisto – si verrà ugualmente informati di eventuali aumenti o ribassi del prezzo per la destinazione ambita.