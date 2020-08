Twitter: trattative per TikTok, tweet con commenti diventano Citazioni

Twitter, il celebre microblog del canarino azzurro, ora da 280 caratteri per tweet, reduce da alcuni problemi nella gestione della privacy, potrebbe ridestare le proprie sorti con un colpo da 90, che coinvolgerebbe nientepopodimeno che TikTok: il tutto mentre, “volando basso”. prosegue il varo di nuovi esperimenti funzionali.

Come noto, in seguito al ban trumpiano, TikTok ha tempo sino alla metà di Settembre per cedere quelle divisioni della sua piattaforma che trattano dati di cittadini statunitensi: al momento, nelle trattative per l’acquisizione è in pole position Microsoft, che potrebbe stringere un accordo più globale, grazie all’acquisto delle attività di TikTok in USA, Canada, Nuova Zelanda e Australia.

Il Wall Street Journal, però, ha parlato di un incontro tra Twitter e TikTok per ragionare di un accordo, verosimilmente alternativo a quello con Microsoft, che potrebbe guadagnarsi l’appoggio delle istituzioni visto che Twitter, non attiva in Cina, sarebbe soggetta a meno pressioni e controlli normativi da parte di Pechino, e considerando che potrebbe mettere in campo la disponibilità finanziaria di un suo grosso azionista, Silver Lake. noto fondo di private equity.

Coinvolta ultimamente in diversi test, a Maggio, la piattaforma di Jack Dorsey ha introdotto, come test su iOS, una funzione in base alla quale, tippando sulla voce dei “retweet“, si finiva in una nuova finestra ove era possibile vedere sia i tweet che venivano ricondivisi senza alcuna addizione che quelli che venivano ricondivisi con un commento: in tal modo, era possibile farsi un’idea del coinvolgimento generale dei propri cinguettii, e monitorare al “meglio la portata dei loro tweet“.

Ora, col fine di rendere questi retweet più comprensibili e immediatamente accessibili, come spiegato alla rivista The Verge, Twitter sta sperimentando un layout che, in basso, elenca il numero dei “Mi piace”, quello dei retweet puri (le ricondivisioni non addizionate), e quello delle “Citazioni” (Quotes) che, in sostanza, non sarebbero altro che i vecchi retweet con commento.