Twitter sperimenta anche il like via gesture laterale, e pensa a un’icona/hashtag per le europee

Twitter, la piattaforma del canarino azzurro apprezzata per le sue mini-discussioni sull’attualità, ha rilasciato un nuovo lotto di innovazioni su Twttr, lo spin-off inaugurato per testare nuove funzionalità in vista di un successivo rilascio pubblico. In più, l’app principale della piattaforma ha integrato un piccolo segnale d’avvicinamento alle prossime consultazioni europee.

Nata ormai da un mese, Twttr è l’applicazione secondaria di Jack Dorsey, usata per collaudare modifiche alla piattaforma, in modo da renderne le conversazioni più facili da seguire: secondo quanto emerso da Engadged, i test proseguono a ritmo serrato, tanto che l’app avrebbe accolto nuove funzionalità sulle quali ottenere il feedback degli utenti.

Tra le feature messe sotto la lente d’ingrandimento, la pluri-menzionata interfaccia super scura, nota come “Lights out” (luci spente), accreditata di affiancare quella attuale in tonalità blu notte, avrebbe fatto da apripista anche ad altro: nello specifico, si fa menzione di un sistema per le anteprime dei profili, di nuove etichette per l’autore dei post, e di un rinnovato design il cui trait-d ‘union sarebbe il rendere “più leggibili” le conversazioni.

Non è tutto: una delle novità più apprezzare sarebbe rappresentata, su Twtter, anche da un nuovo meccanismo per apprezzare le singole conversazioni, basato sugli swipe: la nuova routine prevederebbe, aperto un cinguettio in modalità conversazione, di apprezzarlo trascinandolo da destra a sinistra.

Passando alla versione stabile di Twitter, in uso attualmente da tutti, quest’ultima – oltre alle scorse migliorie per arginare gli spammers – tramite la sua referente per la policy pubblica europea ha ufficializzato il prossimo varo, in vista delle Europee, di un’icona che contrassegnerà tutte le discussioni che riguarderanno le prossime consultazioni continentali, alle quali si dovrà la lista delle priorità geopolitiche per il successivo quinquennio. Secondo quanto spiegato l’icona, attivata dall’apponimento dell’hashtag #Europee2019 (declinato in 24 varie lingue), sarà formata da un cerchio di stelle dorate che coronerà un’illustrazione nella quale, all’insegna del blu, saranno ritratte un‘urna elettorale ed una spunta gialla su una scheda elettorale. L’obiettivo è aiutare le persone a individuare più facilmente le discussioni tematiche, onde prendervi parte.