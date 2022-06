Twitter semplifica l’attivazione dei sottotitoli sui video nella sua app

Ascolta questo articolo

Il social network del canarino azzurro, reduce dal varo del test relativo agli articoli lunghi Notes, ha riferivo del via a un’altra attesa implementazione, in questo caso in ottica accessibilità.

Può capitare che, nel guardare un video, si abbiano problemi di udito, non si capisca bene l’accento dell’oratore, o non si possa alzare il volume o usare l’audio perché in pubblico e sprovvisti di cuffie. In casi del genere, è possibile usare, su Twitter, i sottotitoli. Lo scorso Dicembre, la piattaforma ha aggiunto, con supporto verso la maggior parte delle lingue, lato mobile e web, il supporto ai sottotitoli generati automaticamente sui nuovi video caricati che non fossero stati dotati dall’uploader del file dei sottotitoli.

Dallo scorso Aprile, poi, coinvolgendo alcuni utenti di iPhone negli USA, sempre in ottica accessibilità, il canarino azzurro ha preso a testare una funzione che rendesse più facile attivare e disattivare i sottotitoli su quei video che, invece, fossero stati addizionati con un file di didascalie: ottenuti dei buoni feedback in merito, l’account ufficiale Twitter Support ha comunicato la messa a disposizione di tutti gli utenti, su Android e iOS, del pulsante per attivare e disattivare i sottotitoli sui video.

Per fruire di questa funzione, basta toccare il pulsante CC che appare in alto a destra nel player del video nell’app di YouTube: restano validi, tuttavia, tutti i parametri che condizionano la “visualizzazione o meno delle didascalie“. Nello specifico, per vederle, occorre aver attivato i sottotitoli nelle impostazioni d’accessibilità dell’app Twitter, avere l’audio spento, e tener conto che, nel riprodurre il video a schermo intero, verrà attivato l’audio.

Infine, dal leaker Alessandro Paluzzi si apprende che Twitter stia continuando a lavorare alla funzione che permetterà di allegare a un singolo tweet media di vario tipo, tra cui GIF, foto e video (anche più video assieme): il nuovo step evolutivo di questa funzione ancora inedita è passato per la realizzazione della pagina introduttiva della funzione, chiaro sintomo di come non manchi molto al relativo rilascio.