Twitter lancia la nuova versione di TweetDeck per risolvere i problemi di visualizzazione dei tweet

Twitter ha lanciato una nuova versione migliorata di TweetDeck, il suo aggregatore di tweet, che sostituisce la versione precedente che presentava problemi di malfunzionamento. La nuova versione era stata testata da un gruppo limitato di utenti e ora è disponibile per tutti tramite il sito web di TweetDeck. TweetDeck è uno strumento molto apprezzato dagli utenti più attivi e professionali di Twitter, che permette di organizzare e monitorare diversi flussi di tweet in colonne personalizzabili.

Tuttavia, da quando Twitter ha introdotto dei limiti al numero di tweet che si possono vedere al giorno per contrastare il data scraping, TweetDeck ha iniziato a bloccarsi e a non caricare i feed. I limiti erano stati fissati inizialmente a 600 tweet al giorno per gli account gratuiti e a 6.000 per quelli a pagamento, poi aumentati a 800-8.000 e infine a 1.000-10.000.

Questo significa che gli utenti che usano TweetDeck per seguire molti account e argomenti diversi raggiungono facilmente il limite e non possono più visualizzare i tweet. Per ovviare a questo problema, Twitter ha deciso di lanciare la nuova versione di TweetDeck, che offre diverse novità e funzionalità. Tra queste, ci sono l’accesso a Twitter Spaces, i sondaggi, le emoji e altri strumenti che non erano disponibili nella versione precedente.

Inoltre, gli utenti potranno recuperare le loro ricerche, elenchi e colonne salvate importandole dalla vecchia versione. Twitter ha spiegato che la nuova versione di TweetDeck è ancora in fase di sviluppo e che accoglierà i feedback degli utenti per migliorarla. Ha anche precisato che la vecchia versione resterà disponibile per un periodo limitato, ma che verrà disattivata definitivamente in futuro.

Tuttavia, ci sono anche delle limitazioni e dei requisiti per accedere alla nuova versione di TweetDeck. Innanzitutto, gli utenti devono essere verificati, cioè avere un account con il simbolo della spunta blu. In secondo luogo, devono essere abbonati a Twitter Blue, il servizio premium di Twitter che offre alcune funzioni extra come il bookmarking dei tweet, l’annullamento dell’invio e il cambio del tema. Infine, il limite di 10.000 tweet visualizzabili al giorno rimane valido anche per la nuova versione di TweetDeck. Twitter ha annunciato che entro 30 giorni gli utenti devono essere verificati per accedere a TweetDeck, altrimenti non potranno più usare l’aggregatore.

Non è chiaro se tale modifica verrà applicata a tutti gli utenti all’inizio di agosto o se tutti gli utenti avranno una prova di 30 giorni del nuovo TweetDeck prima che venga richiesto di iscriversi.