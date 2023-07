TweetDeck: i limiti di lettura dei tweet al giorno causano problemi agli utenti

TweetDeck è una popolare applicazione web e desktop che permette di gestire più account di Twitter, creare liste, monitorare hashtag e altre funzionalità avanzate. Tuttavia, da qualche tempo gli utenti di TweetDeck si stanno lamentando di un problema che limita il numero di tweet che possono leggere al giorno.

Il problema è causato dal fatto che TweetDeck utilizza le API standard di Twitter, che hanno un limite di 300 richieste ogni 15 minuti per ogni account. Questo significa che se si seguono molti utenti, liste o hashtag, si può raggiungere facilmente il limite e ricevere un messaggio di errore che dice “Hai superato il limite giornaliero per le richieste a questa risorsa“.

Questo problema rende difficile per gli utenti di TweetDeck seguire le conversazioni in tempo reale, soprattutto in occasione di eventi importanti o di tendenza. Inoltre, il problema sembra essere peggiorato negli ultimi mesi, forse a causa dell’aumento del traffico su Twitter. Gli utenti hanno chiesto a Twitter di risolvere il problema, ma finora non hanno ricevuto una risposta soddisfacente. Alcuni suggeriscono che Twitter dovrebbe creare delle API dedicate per TweetDeck, che non abbiano i limiti delle API standard.

Altri pensano che Twitter stia deliberatamente ostacolando TweetDeck per spingere gli utenti a usare la sua app ufficiale o il suo sito web. TweetDeck è nata nel 2008 come un progetto indipendente, ma è stata acquistata da Twitter nel 2011. Da allora, ha subito diversi cambiamenti e aggiornamenti, ma anche alcune critiche per aver rimosso alcune funzionalità o per aver introdotto dei bug. Nonostante ciò, TweetDeck rimane uno strumento molto apprezzato da molti utenti, soprattutto da quelli più attivi o professionali.

Speriamo che Twitter ascolti le richieste degli utenti e trovi una soluzione al problema dei limiti di lettura dei tweet al giorno su TweetDeck. Altrimenti, potrebbe perdere la fiducia e la fedeltà di una parte importante della sua comunità.