Threads, l’app di Instagram per sfidare Twitter, arriva il 6 luglio

Instagram sta per lanciare una nuova app chiamata Threads (diversa da quella poi chiusa tempo fa), che permetterà agli utenti di condividere messaggi, foto e video con i loro amici più stretti. L’app sarà una sorta di concorrente di Twitter, ma con una maggiore enfasi sulla privacy e sull’intimità.

Threads è stata avvistata nelle scorse ore, ma non è mai stata rilasciata ufficialmente. Ora, però, sembra che il lancio sia imminente: secondo la lista dell’App Store, l’app sarà disponibile dal 6 luglio. Threads si baserà sulla funzione “Amici stretti” (Close Friends) di Instagram, che consente di creare una lista di contatti con cui condividere le proprie storie in modo selettivo. L’app sarà quindi dedicata a chi vuole comunicare solo con le persone più care, senza dover usare altre piattaforme come WhatsApp o Telegram.

Threads avrà una interfaccia semplice e minimalista, con tre sezioni principali: la fotocamera, il feed e il profilo. La fotocamera permetterà di scattare e inviare foto e video ai propri amici stretti con un solo tocco. Il feed mostrerà le ultime attività dei propri contatti, come i loro post, le loro storie e il loro stato. Il profilo consentirà di gestire le proprie impostazioni e la propria lista di amici stretti.

Una delle funzioni più interessanti di Threads sarà la possibilità di impostare uno stato personalizzato, che potrà essere un’emoji, una frase o una posizione. Lo stato verrà mostrato ai propri amici stretti nel feed e nella chat, e potrà essere aggiornato manualmente o automaticamente in base alla propria attività. Threads sarà quindi un modo per tenersi in contatto con i propri amici più stretti in modo semplice e divertente, ma anche per esprimere la propria personalità e il proprio umore.

L’app sarà compatibile con iOS e Android, e richiederà un account Instagram per funzionare. Threads sarà in grado di sfidare Twitter, che è una delle piattaforme più usate per condividere pensieri, opinioni e informazioni in tempo reale? Lo scopriremo presto, quando l’app sarà disponibile al download.