Avvistato Meta Threads, il nuovo social network che sfida Twitter

Meta, la società precedentemente nota come Facebook, sta lavorando a un nuovo social network chiamato Threads, che dovrebbe competere con Twitter nel mercato dei microblogging. Il progetto, che era stato annunciato da Mark Zuckerberg nel 2019, è finalmente emerso online in una versione beta, grazie a una fuga di notizie accidentale.

Il responsabile della scoperta è stato Alessandro Paluzzi, un noto leaker che ha trovato l’applicazione di Threads nel Play Store di Android, il negozio per app di Google. Lo sviluppatore ha pubblicato l’app per “errore” e l’ha rimossa poco dopo, ma non prima che alcuni utenti riuscissero a scaricare le immagini promozionali e il file di installazione. Le immagini mostrano un’interfaccia molto simile a quella di Twitter, con una barra inferiore che contiene i pulsanti per scrivere, esplorare, notificare e accedere al profilo.

Ogni post, chiamato thread, può contenere fino a 280 caratteri, come i tweet, e può essere accompagnato da foto, video o emoji. Gli utenti possono anche mettere mi piace, condividere e commentare i thread altrui, creando conversazioni e interazioni.

Una delle caratteristiche distintive di Threads è la possibilità di collegare l’account Instagram e seguire automaticamente tutte le persone che si seguono sull’altro social network di Meta. In questo modo, si crea una maggiore integrazione tra le due piattaforme e si facilita la transizione degli utenti da una all’altra. Inoltre, Threads permetterà di creare gruppi privati di amici con cui scambiarsi messaggi e contenuti in modo più intimo e sicuro.

Al momento, però, l’applicazione di Threads non è ancora accessibile al pubblico. Chi ha provato a installarla e ad aprirla si è imbattuto in un messaggio di errore che dice: “Siamo spiacenti, il tuo account non soddisfa i requisiti per utilizzare Threads. Si prega di riprovare con un altro account“. Probabilmente, si tratta di una limitazione imposta da Meta per testare il social network solo con alcuni utenti selezionati. Non si sa quando Threads verrà lanciato ufficialmente sul mercato, ma il fatto che sia già apparso nel Play Store fa pensare che sia in uno stadio avanzato di sviluppo.

L’obiettivo di Meta è quello di offrire agli utenti un’alternativa a Twitter, sfruttando la sua popolarità e la sua esperienza nel campo dei social media. Tuttavia, la sfida non sarà facile, visto che Twitter ha già una base di fedeli utenti e una reputazione consolidata. Threads sarà in grado di conquistare il pubblico e di competere con Twitter? Lo scopriremo presto.