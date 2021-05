Spotify: ufficiali diverse novità per Apple Watch, audiolibri e filtri di ricerca

Dopo le novità in tema di accessibilità, Spotify torna a far parlare di sé, con diverse migliorie dedicate inizialmente agli utenti degli Apple Watch, ma anche attenzionando, in ottica bipartisan, chi cerca contenuti collegati a un argomento, o chi ama il mondo degli audiolibri.

Partendo dagli smartwatch di Apple (con quelli animati da Wear OS che saranno beneficiati più avanti), Spotify ha iniziato a rilasciare, con una distribuzione globale progressiva, la versione 8.6.28 destinata agli Apple Watch ed agli iPhone: grazie alla stessa, si potrà usare – sul proprio orologio evoluto – Siri per avviare la riproduzione o la ricerca di podcast, brani, playlist o album “hands free“. Grazie all’Apple Watch, inoltre, si potrà anche controllare la riproduzione dei contenuti erogati, via Spotify Connect, su gaming console, TV, o speaker connessi in wireless.

La novità clou ruotante attorno agli Apple Watch, che già da tempo permettono di riprodurre in streaming, sotto Wi-Fi o rete mobile, i contenuti di Spotify, è però un’altra: nello specifico, sarà possibile scaricare in locale i propri brani che – effigiati da una freccia verde a download concluso (consultabile nelle impostazioni) – potranno essere ascoltati sia quando il wearable non sia connesso a un iPhone, che quando lo stesso sia eventualmente off-line.

Sempre da Spotify è giunta la comunicazione ufficiale del rilascio, da mettersi a regime entro le prossime settimane, per tutti gli utenti della piattaforma, sia Android che iOS, di un sistema di filtri per la ricerca, posti sotto la barra in cui vanno inserire le parole chiave: grazie al sistema in questione, digitato un termine, appariranno etichette come top per i migliori risultati, brani artisti, podcast, playlist, programmi, profili, episodi, toccando uno dei quali si affineranno i risultati della query.

Infine, Spotify, tesa a diventare l’hub d’ascolto universale per ogni contenuto audio, ha dato l’assalto anche agli audiolibri, dopo l’accordo stilato con la piattaforma Storytel: secondo tale partnership, grazie all’iniziativa Open Access Platform, gli abbonati a Sporytel, associando il proprio account a quello di Spotify, potranno ascoltare i propri audiolibri preferiti anche sulla piattaforma di music-streaming (o, meglio ancora, senza dover uscire dalla medesima).