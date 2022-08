Spotify: ufficiale il restyling che pompa alla grande i podcast

Ascolta questo articolo

Dopo aver cassato il progetto hardware Car Thing, nel mentre continuano a mancare aggiornamenti sull’eventuale varo del (promesso) Spotify HiF per l’ascolto loseless, la piattaforma di streaming svedese Spotify ha annunciato il roll-out, già su Android, e in arrivo “presto” anche su iOS (mentre nulla è trapelato in merito alle emanazioni web e desktop della piattaforma), di un importante restyling che, invero, appare piuttosto focalizzato sullo spingere la fruizione dei podcast.

L’aggiornamento, conferma la società in una nota, manterrà la Home quale “riferimento per trovare nuovi consigli e rivisitare i preferiti recenti“, posto che consentirà ancora di accedere a “fantastici contenuti“, come “playlist vere e proprie. nuovi artisti e podcast stimolanti“. Quello che cambierà è che, all’apertura dell’app, ci si troverà di fronte, ciascuno col relativo pulsante di “innesco”, due filtri, tra cui il primo – in ordine di collocazione – “Music“, e il secondo, “Podcast e Show“.

La prima scheda, Music, consentirà di visionare dei consigli elargiti sulla base degli ascolti precedenti mentre, nel caso della scheda dedicata ai podcast e alle trasmissioni / programmi, paleserà gli ultimi episodi precedentemente ascoltati e suggerirà, via consigli, nuovi contenuti.

Ancora in favore di chi ama come contenuto audio i podcast, settore nel quale il colosso di Daniel Ek punta molto, come confermato anche da varie acquisizioni (es. Anchor e Findaway), concorre il fatto che, nella seconda scheda, Podcast e Show, gli utenti avranno la possibilità, nel decidere cosa ascoltare, di leggere le descrizioni degli episodi dei programmi, potendo anche, e sempre dalla stesa location, salvarne alcuni nella sezione “I tuoi episodi“.

Non meno importante, a conferma del fatto che la scheda Podcast e Show concentrerà tutta l’esperienza ruotante attorno ai podcast in un unico luogo come fosse un’app a se stante dedicata a questa categoria di contenuti, è il fatto che, in tal modo e in tale location, si potranno “riprodurre podcast senza uscire dalla pagina“.