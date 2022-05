Spotify: tanti addii nel settore podcasting, al via l’isola virtuale su Roblox

Ascolta questo articolo

Spotify, il celebre streaming svedese diretto da Daniel Ek, nelle scorse ore si è preso la ribalta e l’attenzione dei riflettori hi-tech, curiosamente proprio quando Facebook dava il suo addio ad alcune recenti iniziative audio, confermando l’uscita di scena di un altro suo dirigente di peso, ma anche il suo ingresso nel metaverso ludico di Roblox.

Principiando dalla parte destruens di questo breve report relativo al noto streaming svedese, Spotify si appresta a dire addio, dopo il periodo di preavviso che scadrà a Giugno, al suo terzo dirigente di peso in ambito podcasting. A metà Aprile, Variety ha notiziato che il dirigente Courtney Holt, con un passato presso Atlantic Record, MySpace e MTV Networks, ora capo degli studi di registrazione e delle attività video della piattaforma (“Head of Talk Partnerships”), in sostanza colui che ha messo sotto contratto Joe Rogan, il principe Harry e Meghan Markle, e gli Obama, lascerà amichevolmente Spotify, anche se resterà per alcuni mesi come consulente. Poco prima, l’AD di Gimlet Media, Lydia Polgreen, aveva comunicato il suo addio, per tornare tra le braccia del New York Times.

Ora, è toccato a Michael Mignano comunicare, la scorsa settimana, il suo addio. L’executive in questione, che nel 2015 co-fondò Anchor, la piattaforma che in molti usano per caricare i propri podcast fai-da-te, acquistata (come Gimlet Media) da Spotify qualche tempo fa, messo a capo della sezione podcasting e audio dal vivo del celebre servizio di streaming, in circa 3 anni di impiego nel ruolo, ha portato il bouquet dei podcast di Spotify da 1 a 4 milioni.

La parte costruens del recap riguarda il binomio musica – videogiochi. In passato, Fortnite di Epic Games ha visto tenersi nel suo ambiente simulato dei veri concerti virtuali ed anche il metaverso videoludico del MMO Roblox non vuol essere da meno, visto che ha inaugurato l’isola virtuale di Spotify (roblox.com/games/8209480473/Spotify-Island), dominata dal verde del noto streaming.

Qui, gli utenti iscritti al gioco possono raccogliere oggetti, saltare su funghi usati come trampolini, divertirsi con le bacchette, ascoltare la musica da un boombox, raccogliere cuori (like) disseminati per l’isola per ottenere del merchandising (che può anche essere acquistato), comporre dei brani, e socializzare, con altri player e artisti (per ora relativi al K-Pop, vista la presenza di un’area nell’isola di Spotify, dedicata a questo genere musicale, e stante la collaborazione degli artisti Sunmi e Stray Kids, che metteranno a disposizione, acquistabili, le rispettive linee di accessori digitali).