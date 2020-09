Spotify: tante novità sui podcast, test streaming su Apple Watch

La celebre piattaforma di audio streaming Spotify, reduce dalle polemiche con Apple a proposito del servizio One ritenuto anti concorrenziale, dopo aver introdotto la funzione per condividere i 5 contenuti (tracce o podcast) più amati di sempre, ha avviato alcuni interessanti test, scoperti dagli utenti o ammessi ufficialmente, dedicando – inoltre – una notevole attenzione al settore dei podcast, a sua volta oggetto di diverse iniziative.

La prima novità relativa a Spotify riguarda la funzione di streaming dagli Apple Watch, introdotta circa 2 anni fa, seppur con grosse limitazioni, visto che l’app per il “mela-watch” sostanzialmente fungeva da telecomando per la versione installata sull’iPhone: alcuni utenti, nelle scorse ore, hanno però confermato l’avvio di un test che potrebbe cambiare le carte in tavola, colmando tale lacuna. Nello specifico, alcuni possessori di un Apple Watch in versione cellular (con 4G) si sono visti notificare d’esser stati inseriti in un collaudo grazie al quale è possibile riprodurre la loro musica di Spotify direttamente dal polso, online od offline, utilizzando le cuffie Bluetooth, ma anche facendo affidamento sull’altoparlante del wearable.

Anche l’ambito dei podcast è stato debitamente attenzionato da Spotify: innanzitutto, la sezione in questione, che sino ad oggi non prevedeva un sistema di notifiche push per i nuovi episodi pubblicati in relazione ai podcast seguiti, secondo un roll-out in corso da qualche giorno a favore degli utenti gratuiti e paganti, ora beneficia di quest’ambita feature, di modo che si sarà sempre tra i primi a poter seguire il nuovo episodio di un podcast seguito, previa abilitazione della relativa opzione.

Sempre in tema di podcast, il colosso svedese dello streaming ha reso noto nel suo blog ufficiale d’aver avviato un test limitato (attivo su alcuni podcast selezionati, tra cui The Rewatchables, Crime Countdown, Incredible Feats with Dan Cummins, e coivolgente il 90% degli utenti multipiattaforma di tutti i mercati) volto a rendere più interattiva la fruizione di un podcast, attraverso la funzione Sondaggio. Quest’ultima permetterà al podcaster, ovvero all’host che registra un episodio e lo carica online, di accludervi un sondaggio in-app col quale tastare il polso della sua utenza, magari per ottenere opinioni, feedback, o preferenze (es. sugli argomenti da trattare, o gli ospiti da portare in trasmissione, nei successivi episodi). Le risposte, fornite facoltativamente al sondaggio (collocato nella parte bassa della finestra di riproduzione dell’episodio, o nella pagina ad esso dedicata), saranno tutelate dall’anonimato, e verranno visualizzate in tempo reale sia dal podcaster che dagli utenti.

Facendo tesoro di una strategia già seguita dai rivali multimediali, con Prime Video che ha iniziato a trasformare in serie TV i podcast “The Horror of Dolores Roach” e “Homecoming”, e HBO Max che ha cominciato a fare lo stesso con “The Two Princes”, anche la piattaforma di Daniel Ek ha inteso espandere il pubblico dei propri podcast, portandoli su un altro medium, attraverso l’accordo appena sottoscritto con Chernin Entertainment: quest’ultimo, nello specifico, permetterà alla casa di produzione di impiegare gli oltre 250 podcast Originals di Spotify per i relativi adattamenti, come pare si stia già facendo nel caso del podcast ” The Clearing”.