Spotify: rilascio di Follow Feed, for Kids negli USA, integrazione Siri su Apple Watch

Rinnovato l’accordo con Warner Music Group, la famosa piattaforma di streaming musicale Spotify non si è certo fermata e, anzi, si è dedicata al miglioramento delle sue funzioni, avviando il rilascio del già avvistato Follow Feed, portando sugli Apple Watch l’integrazione con Siri, senza dimenticare i più piccoli, estendendo Spotify Kids anche negli USA.

Sino a poco tempo fa, per aggiornarsi sugli artisti preferiti, occorreva utilizzare alcuni strumenti, in Spotify, quali “Release Radar”, che però lasciava trascorrere qualche giorno dalle uscite ufficiali e non mostrava gli album completi o, nella schermata Home, la sezione “Nuove uscite per te”, con qualche limite in quello che poteva mostrare.

Per ovviare a ciò, Spotify si era dedicata allo sviluppo, come appurato a inizio Marzo da Jane Manchun Wong, della sezione “Follow Feed” che, nelle scorse ore, è stata attivata, mediante roll-out da server remoto, partendo dalla release 8.5.51.941: aggiornata l’app, ed atteso qualche giorno, nella home del music streaming, in alto a destra, accanto alla rotellina delle impostazioni apparirà un fulmine, rimando alla nuova sezione, che – però – non permetterà solo di scoprire le novità degli artisti che già si seguono, ma ne suggerirà anche di nuovi, seppur sempre basati sui propri gusti.

Già disponibile su Apple TV, iPhone e iPad da Ottobre, nelle scorse ore è arrivata anche a favore degli Apple Watch (con Watch OS 6), l’integrazione con Siri, nella versione 8.5.52 di Spotify scaricabile dall’Apple Store, in ragione della quale l’utente potrà chiedere al concierge virtuale di riprodurre la musica su Spotify o, diversamente, di mandare in riproduzione sullo stesso servizio un preciso brano.

Da non poco tempo, la piattaforma musicale svedese si è prodotta nello spin-off Spotify Kids che, dietro un’interfaccia ad hoc, all’interno di un ambiente protetto, senza pubblicità o suggerimenti musicali, propone contenuti adatti ai bambini, comprensivi di canzoni, filastrocche, storie, audiolibri, ninnenanne, fiabe, ed altro. L’unico requisito, per poter usare tale servizio, è che sia associato a un account Spotify Premium Family: inizialmente, tale servizio era stato rilasciato in Irlanda e, in seguito, aveva raggiunto anche Nuova Zelanda, Brasile, Argentina, Messico, UK, Svezia, Danimarca, e Danimarca: ora, sia su Android che su iOS, è la volta di un ulteriore step, con lo sbarco negli USA.