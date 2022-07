Ascolta questo articolo

Spotify, come dimostrato dalla recente acquisizione di Findaway (piattaforma che permette ai creativi di registrare, condividere e monetizzare i podcast creati), continua a puntare molto sul settore dei podcast e, a tal proposito, onde avvicinare sempre più persone a questo formato, ha incominciato a testare una funzione in appoggio a chi già crea episodi audio, ma che potrebbe stuzzicare anche chi avrebbe sempre voluto creare un podcast ma aveva desistito forse ritenendolo troppo difficile.

Ultimamente, Spotify ha rivelato che, dopo aver investito oltre 1 miliardo di dollari nei podcast nel corso degli ultimi anni, il settore – lo scorso anno – ha fatto registrare entrate per 215 milioni di dollari: per sostenere tale crescita, e rendere l’impegno verticale nel settore finalmente profittevole, lo streaming svedese ha introdotto, nel corso del tempo, diverse novità nella sua app principale, tra cui i podcast video e gli abbonamenti ai podcast. Di recente, poi, è anche arrivato un miglioramento nella ricerca dei podcast, basato sul deep learning e l’intelligenza artificiale.

A tali novità se n’è appena aggiunta un’altra, secondo quanto reso noto dagli account Twitter di Spotify Nuova Zelanda e di Michele Mignano, co-fondatore di Anchor (piattaforma di creazione per podcast, dal 2019 di proprietà di Spotify: nello specifico, dal mese scorso, quindi da Giugno, è partito il test di una funzione che evita di doversi rivolgere ad app esterne per creare podcast, dal momento che tale possibilità sarà esplicata da uno strumento integrato direttamente nell’app principale.

I filmati esplicativi condivisi in merito su internet permettono di notare come, nel test in questione, all’apertura dell’app, nella barra in basso, accanto alla libreria dell’utente, a destra, vi sia il pulsante di creazione: toccandolo, assieme alla possibilità di assemblare una nuova playlist appare anche quella per registrare un podcast.

Scegliendo quest’ultima, si potrà registrare un podcast tutto in una volta, o in più sessioni, prendendosi di tanto in tanto una pausa. A registrazione conclusa, sarà possibile passare all’editing, tagliando un po’ del registrato e inserendovi una colonna sonora d’accompagnamento: alla fine, i passi ultimativi prima della condivisione del podcast con il mondo intero, permetteranno all’utente di attribuire un titolo, una descrizione, una copertina al proprio podcast registrato, che potrà anche essere arricchito in ultima istanza col tag a un altro podcast o a un brano musicale.