Spotify: in roll-out la Home con i suggerimenti per fase della giornata

Concesse alcune novità estetiche al proprio client per iOS, negli ultimi tempi Spotify sembrava essersi concentrato sulla sperimentazione di nuove funzioni, come un Follow Feed per seguire gli artisti preferiti, un proprio assistente vocale, o (in beta) i testi delle canzoni: di recente, però, complice la continua ascesa dei concorrenti, tra cui Pandora ed Amazon Music, in quel di Stoccolma hanno ripreso a macinare funzionalità concrete, che – questa volta – mirano a semplificare la fruizione dei contenuti in-app.

Secondo quanto confermato anche da TechCrunch, la popolarissima (nel 2019 in crescita, per abbonati, del 29% sull’anno prima) app di music streaming in verde ha avviato il roll-out di un restyling della home-page che, nel proprio client per Android/iOS, va a mettere a frutto quanto collaudato il mese scorso.

Il riferimento è a una nuova disposizione dei contenuti in Home. I caroselli con i generi, gli album. le playlist che la piattaforma era solita consigliare all’utente sulla base delle sue abitudini di ascolto, concretizzati nelle sezioni colme di consigli note come “Unicamente per te”, “Creato per te”, “La tua rotazione frequente”, presenti in precedenza, rimangono anche nel nuovo layout, ma scalano in basso.

Ora, all’ingresso nell’app, tanto sugli smartphone quanto sui tablet, si viene accolti da un saluto legato alla fase del giorno (es. buongiorno, buon pomeriggio, buona sera) con, al seguito, come proposte, tutte quelle cose – organizzate in 2 colonne da 6 elementi in totale – che, tra playlist, album e financo podcast – si è soliti ascoltare in quel dato momento del giorno e che, di conseguenza, andranno ad aggiornarsi varie volte nel corso della giornata, in modo da proporre perle sempre nuove e coinvolgenti.

Al momento, le novità riportate nell’ultimo changelog di Spotify per le principali piattaforme mobili risultano essere in fase di roll-out attivo e, quindi, nel corso dei prossimi giorni andrà a supportare tutti gli utenti della piattaforma, principiando da coloro che, avendo all’attivo almeno 30 giorni di storico d’ascolti, sono in condizione di far funzionare al meglio l’algoritmo dei suggerimenti.