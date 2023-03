Spotify: in rilascio nuovo profilo utente e playlist "di nicchia"

Ancora sul trono delle piattaforme per lo streaming audio a 360°, Spotify ha annunciato una simpatica novità per scoprire nuova musica e messo in campo un interessante restyling per i profili degli utenti.

La prima novità riguardante Spotify è stata portata alla ribalta dal portale Mashable, secondo il quale la piattaforma in questione sta rilasciando un nuovo strumento per scoprire nuova musica facendo poco sforzo. Si tratta, nello specifico, dei “Niche Mixes“, o “Mix di nicchia“, un’iniziativa in base alla quale quotidianamente verranno consigliate dalle 5 alle 10 playlist, composte attorno a temi come “Dark Moody”, “Aggressive Heavy” (es. con artisti come Poppy, Slipknot, Slayer), ma anche intorno ad argomenti stravaganti, come nel caso di quelle intitolate “Egg Punk” o “Angry Whistling”.

Per avvalersi di questa novità, basta aprire Spotify lato mobile, andare su Cerca, e quivi giunti digitare “Creato per te”. A questo punto è sufficiente scorrere verso il basso sino a che non ci si imbatte nella sezione “I tuoi mix di nicchia”.

Dopo l’introduzione delle novità annunciate nel corso dell’evento Stream On, tra cui il DJ AI, il feed di scoperta à la TikTok, e gli strumenti per podcaster e artisti, facendo tesoro di test eseguiti estesamente in più mercato, secondo l’esperto Chris Messina, Spotify ha cominciato a rilasciare la nuova versione dei profili utente. Secondo gli screenshot condivisi su Twitter, le nuove schede consentono “agli utenti di stabilire più di un’identità social sulla piattaforma”.

In più, le nuove schede utente hanno anche un facile accesso, tramite il pulsante di invito all’azione “scoprire più funzionalità“, a funzionalità speciali di Spotify, come le esperienze di co-ascolto, la playlist Blend e i consigli personalizzati. Interpellato in merito da TechCrunch, la piattaforma ha fornito la sua spiegazione di rito, secondo la quale conduce spesso dei test, alcuni dei quali servono come importante apprendimento, mentre altri confluiscono nell’esperienza utente, migliorandola.