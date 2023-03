Spotify: annunciato maxi restyling in stile TikTok e molto altro

Nel corso dell’evento Stream On tenutosi a Los Angeles, la piattaforma per lo streaming audio Spotify ha annunciato diverse novità, tra cui anche un profondo restyling della sua interfaccia.

Partendo dalla novità principale, Spotify, che ha festeggiato il superamento dei 500 milioni di utenti attivi al mese, ha presentato un restlyling volto a far sì che gli utenti possano scoprire nuova musica, disponendo di un’app più scorrevole in luogo di quella venuta su come ingombrane col tempo. Gli artisti disporranno, dopo la morte dell’esperienza radiofonica, di nuovi modi per incontrare nuovi fan, mentre la piattaforma disporrà di nuove superfici per gli annunci (in tal senso la piattaforma si è detta “entusiasta di come le offerte potrebbero evolversi nel tempo“).

Passando al concreto, nell’aprire la Home dell’app, in cima ci saranno ancora mix personalizzati e scorciatoie per le proprie playlist ma, sotto, viene “il bello”. Dopo ci sarà la

funzione DJ che, disponibile per gli abbonati, usa l’intelligenza artificiale generativa e una voce sintetica naturale per offrire commenti di contesto su artista, brani e album, e poi – scorrendo verso il basso – si incontrerà il feed musicale a scorrimento verticale. Quest’ultimo combinerà anteprime dei videoclip, in stile video-canvas, con una manciata di secondi del brano. Nel caso di album o playlist, toccando la scheda di anteprima si verrà portati verso un’anteprima di financo 5 tracce.

L’utente potrà aggiungere i consigli alla propria musica preferita o alle playlist e potrà scorrere il nuovo feed in modalità muta, continuando cioè ad ascoltare la propria musica: trovato qualcosa di interessante sarà possibile stoppare la musica in riproduzione e farsi un’idea del suggerimento. Nel caso del podcast, il relativo feed a scorrimento verticale, con anteprime video nel caso di podcast video, farà ascoltare porzioni sino a 60 secondi di un podcast, aggiungendoci la trascrizione in tempo reale di quel che vi viene detto.

Come per il feed musicale, anche per quello dei podcast si potrà scorrerlo in mute, per poi ascoltare l’anteprima di un programma che interessa. Toccando una volta il nuovo pulsante più, sarà possibile aggiungere l’episodio “a una playlist di episodi salvati per un successivo ascolto“. Il feed degli audio libri seguirà la medesima evoluzione.

Secondo l’azienda, i nuovi feed saranno raggiungibili anche dalla scheda cerca dell’app e proporranno suggerimenti in base a gusti e interessi degli utenti. Per gli abbonati arriva anche la funzione “Smart Shuffle”, che aggiunge in automatico dei brani consigliati in coda alla playlist in streaming. I brani, contraddistinti da un’icona luccicante, potranno essere aggiunti alla propria playlist sempre tramite il “più”. Per i podcast arriverà qualcosa di simile (disattivabile dalle impostazioni di riproduzione): in pratica al termine di un episodio di un programma verrà messo in riproduzione un episodio consigliato.

In più, sempre più fans accaniti riceveranno la funzione fans first che li avviserà con notifiche e mail perché abbiano un accesso preferenziale alle esclusive del merchandising e alle prevendite dei concerti. Sempre i fan potranno salvare gli annunci in calendari personalizzati e, settata una posizione, scoprirvi i concerti programmati. Via Spotify Clips gli artisti potranno aggiungere ai propri profili feed dei loro album e clip di 30 secondi, mentre con Countdown Pages, ci saranno “spazi dedicati a disposizione degli artisti dove i fan potranno salvare in anteprima album, vedere video esclusivi, preordinare il merch, ascoltare in anteprima le tracklist e monitorare i countdown per le nuove uscite“. Spotify for Podcasters, il tool che permette di creare, far crescere e monetizzare il proprio podcast, guadagna nuove funzioni, come l’integrazione della piattaforma Megaphone (“publishing, annunci, analisi e monetizzazione“), episodi interattivi e podcasting vieo.