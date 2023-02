Spotify perde il "Cuore" e abbraccia un nuovo sistema per salvare i contenuti

Ascolta questo articolo

Non si può certo dire che Spotify non sia molto attiva in questi periodi, basti pensare al DJ digitale varato pochi giorni fa, e alle playlist dedicate ai possessori di token non fungibili. Nel processo di innovazione intrapreso, però, Spotify ha inserito anche un suo elemento storico, in corso di cambiamento in queste ore.

Con un post sul suo blog ufficiale (newsroom.spotify.com/2023-02-27/save-your-favorite-songs-podcasts-and-more-with-spotifys-plus-button/), Spotify ha annunciato di aver avviato, sentiti gli utenti, il cambiamento di un elemento della sua interfaccia. In precedenza, sotto le canzoni in riproduzione c’era il “Cuore”, premendo il quale l’utente apprezzava il contenuto e lo inseriva nella playlist della canzoni piaciute nella sua libreria. Nascosto nell’icona dei tre puntini, invece, c’era il comando “aggiungi alla playlist”.

Con lo scopo di “aiutare a ridurre i tempi e a dare agli utenti la capacità di aggiungere una canzone a più playlist allo stesso tempo”, il Cuore è stato sostituito dal segno “Più” che, in sostanza, mette assieme le funzioni dei due comandi menzionati in precedenza. Nello specifico, alla domanda sul cosa faccia il segno “Più”, è presto detto. Un tocco solo porta ad aggiungere la canzone nella libreria, all’intern della playlist della canzoni piaciute.

Aggiungendo un tocco e cioè facendone due, si apre il prompt che permette di aggiungere un elemento, sia esso un brano, un podcast, un audiolibro, o interi contenuti (playlist, album, o audiolibri) a una playlist. Qualora si voglia eliminare la canzone da una o più playlist create, il passo da seguire sarà sempre quello di toccare per la seconda volta il segno “Più”.

Secondo quanto viene spiegato, una volta che il contenuto è stato aggiunto con successo, il pulsante “Più” confermerà il buon esito dell’operazione trasformandosi in un segno di spunta verde. Per il resto, la novità viene data come in avvio di roll-out per Android e iOS, con la promessa di raggiungere tutti gli utenti nelle prossime settimane.