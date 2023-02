Spotify: trimestrale, novità podcast, scheda Amici in test

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore Spotify ha annunciato i dati della sua ultima trimestrale del 2022 ma, oltre a ciò, è stato protagonista anche per delle indiscrezioni relative a futuri cambiamenti e innovazioni funzionali.

Nei giorni scorsi anche Spotify ha annunciato i dati della ultima trimestrale del 2022, presentando statistiche tra luci e ombre. Nello specifico, è emerso come l’azienda, che prevedeva di avere 202 milioni di abbonati paganti, cioè premium, e 479 milioni di utenti mensili attivi sia andata meglio di quanto si aspettasse, raggiungendo – per prima tra le app di streaming musicale – i 205 milioni di utenti paganti (+ 14% sull’anno precedente) e 489 milioni di utenti attivi mensili (+ 20% sull’anno scorso).

Tuttavia, la piattaforma svedese, che da poco ha dovuto licenziare il 6% della sua forza lavoro complessiva, continua – come tante altre – a prediligere la crescita in utenza a quella nei profitti, come dimostrato dal fatto che ha ottenuto perdita operativa di 231 milioni di euro (comunque inferiore ai 300 milioni di euro che si temeva di perdere. Il ricavo medio per ogni abbonato pagante sale del 3% rispetto allo scorso anno, assestandosi su 4,55 euro, che però è un calo rispetto ai 4,63 euro del trimestre precedente, il Q3 del 2022.

Abbandonando i freddi numeri che comunque rendicontano di una società che “tiene botta” più che bene, è tempo di novità concrete, anche se in preparazione. Secondo un rapporto, Spotify mediterebbe di cambiar nome ad alcuni suoi servizi. Spotify per Podcasters, che offre statistiche sui programmi anche se ospitati su piattaforme rivali (Libsyn, Podbean o Buzzsprout) potrebbe diventare Spotify Creator Studio – Unhosted, mentre Anchor, che offre i podcast video e, sempre agli host, le opportunità di monetizzare i loro programmi, potrebbe cambiare in Spotify Creator Studio – Hosted. Interpellato in merito, Spotify si è limitata a una comunicazione di prammatica: “In Spotify, conduciamo regolarmente una serie di sondaggi e test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi finiscono per aprire la strada alla nostra esperienza utente più ampia e altri servono solo come apprendimento importante. Non abbiamo notizie da condividere su piani futuri in questo momento“.

Infine, alcuni investitori, durante la videocall sugli ultimi del Q4 2022, hanno chiesto al CEO Danidel EK dell’esperimento della funzione relativa a una scheda Amici che è apparsa loro in basso nella barra di navigazione. Tale scheda, simile a quella del test per la scheda “Community” (che permetteva di sapere quale musica stavano streammando gli amici e quali playlist avevano aggiornato di recente), prevederebbe in alto, quasi a ricordare il formato delle Storie”, una sezione di “Scelte settimanali“, seguita da un feed dell’attività di ascolto degli amici.

Ek, in merito, si è limitato a commentare che si trattava di un esperimento riguardante il social, che viene visto come “un fattore trainante significativo per creare un’esperienza ancora più coinvolgente“.