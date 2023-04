Spotify: attesa per audio loseless e HomePod, addio a Spotify Live

Nel mentre fa ancora discutere quanto dichiarato dal co-presidente di Spotify, Gustav Soderstrom, secondo cui Spotify HiFi arriverà ma in una maniera che convenga anche alla piattaforma (quindi si presuppone facendo pagare un extra per la musica loseless), anche il supporto all’HomePod sembra un qualcosa di non prioritario. In più, Spotify ha appena assestato un duro colpo ai propri progetti in tema di audio live.

Spotify ed Apple sono in contrasto da molto tempo, sia in quanto rivali nel settore dello streaming, sia per le politiche anti concorrenziali applicate da Cupertino nel proprio store applicativo, anche dai danni di Spotify che si è rivalsa sino ad ora non abilitando il supporto, possibile, all’HomePod. Secondo alcune fonti interne consultate da Mark Gurman di Bloomberg, tale supporto sarebbe previsto ma non sarebbe una cosa prioritaria, visto che in pochi utenti si sarebbero per il momento lamentati di questa mancanza.

Un’altra novità riguardante Spotify è stata comunicata dal portavoce dell’azienda, Gayle Gaviola Moreau, secondo il quale l’anti Clubhouse Spotify Live cesserà presto di esistere come app autonoma. Nell’Aprile del 2021, la piattaforma svedese aveva comprato lo sviluppatore Betty Labs in modo da usarne l’app Green Room per allestire occasioni di incontro virtuali tra creators e i loro fan. L’app è stata poi ribattezzata in Spotify Live e integrata anche nell’app principale per darle più slancio.

Il problema è che non si è mai affermata del tutto e così si è deciso di chiudere il piano di remunerazione ad hoc per i creators e di chiudere anche alcuni spettacoli live nati per l’occasione.

Nel frattempo, anche altre realtà hanno chiuso i loro progetti di audio live, come Reddit che a inizio mese ha chiuso Reddit Talk, e Meta che di recente ha chiuso il suo Soundbites. Ora anche Spotify si è allineata affermando che non ha più senso che Spotify Live esista come app autonoma, anche se l’azienda continuerà a investire sulle occasioni di incontro live tra creator e fan, come i party d’ascolto che permettono ai “migliori fan di ascoltare la musica di un artista in uno spazio virtuale“.