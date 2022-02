Snapchat: ufficiali il tracking della posizione in tempo reale e la ricerca degli eventi

Reduce da una trimestrale piuttosto positiva, la piattaforma di photo sharing Snapchat non si è concessa alcuna tregua e, anzi, ha incominciato a inanellare una novità dietro l’altra, per dare slancio alla sua ripresa in atto ormai da qualche tempo in barba alle più fosche previsioni di qualche anno fa. Prevista la pubblicità mid-roll nelle Storie, annunciato l’imminente arrivo della funzionalità per il cambio annuale del nickname, il team del CEO Evan Spiegel ha sfoderato anche due ulteriori migliorie, di cui una in ottica sicurezza.

In tandem con It’s On Us, un programma senza scopo di lucro che mira a fermare il fenomeno delle aggressioni sessuali nei Campus universitari, Snapchat ha annunciato alcune iniziative, comprensive anche di avvisi in-app sul ruolo attivo degli spettatori consapevoli: oltre a ciò, la novità più importante in ottica sicurezza ha riguardato, con roll-out anche per l’Italia, la condivisione della posizione.

Ad oggi, in fase di configurazione delle Snap Maps, quando cioè viene fornita l’autorizzazione a Snapchat ad accedere ai dati della posizione (per sempre, solo ad app in uso, mai, richiedere una prossima volta), è possibile condividere, con gli amici autorizzati appositamente, la posizione l’ultima volta che si è usata l’app. La novità in questione riguarda una miglioria di questa funzione, ovvero la possibilità del live tracking, cioè del condividere in tempo reale una posizione, in modo da far sapere in diretta ad amici o familiari quando si stia tornando a casa o se si stia seguendo il giusto itinerario per arrivare a un appuntamento nel caso ci si muova in una zona non conosciuta.

Per avvalersi della funzione che permette di condividere la posizione in tempo reale su Snapchat, è necessario avviare l’app, recarsi sul profilo di un amico (friendship reciproca, ovviamente), scegliere l’opzione di condivisione della posizione, e poi di farlo solo con quel dato amico: in seguito, sarà possibile stabilire per quanto tempo consentire il proprio tracking, da 15 minuti ad alcune ore e, per evitare fenomeni di stalking, sarà possibile interrompere il tracking (con lo stato della condivisione visualizzato, mediante lo spostamento in diretta del Bitmoji lungo la mappa, all’interno della comune finestra di chat) in qualsiasi momento senza che venga inviata alcuna notifica all’utente in questione.

Non meno importante è la seconda novità, annunciata da Snap Inc in cooperazione col sito americano Ticketmaster, leaker nella vendita di biglietti per eventi, sostanziata nella funzione “Ticketmatcher Mini”. Grazie a tale feature, gli utenti, settato un piccolo profilo personale in merito alle proprie preferenze in merito, potranno trovare sulla Snap Map, grazie alla tecnologia dei Layers, degli eventi di proprio interesse nelle vicinanze.

Selezionatone uno, si potrà invitare degli utenti a far parte della lista di coloro che vi parteciperanno e discuterne in diretta con gli amici mediante la Snap Camera: giunti a un accordo, infine, sarà anche possibile completare il tutto portandosi sul sito di Ticketmaster per comprare i biglietti relativi all’evento scelto.