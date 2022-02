Snapchat: arriva la possibilità di cambiare nome

Reduce da una buona trimestrale, la piattaforma di photo-sharing Snapchat non si è seduta sugli allori e, nel mentre si è data allo sviluppo di una misteriosa “modalità regista”, messa a regime la pubblicità nelle Storie in formato mid-roll, ha annunciato una nuova miglioria, attesa da tempo, il cui esordio è stato fissato, sia per gli utenti Android che per quelli iOS della piattaforma, il prossimo 23 Febbraio.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal team del CEO Evan Spiegel, Snapchat – che in tal modo asseconderà una necessità palesata da diversi utenti – permetterà, dalla prossima settimana, di cambiare il nome utente: in precedenza, quando ciò non era possibile, l’unica strada che era possibile intraprendere per avere un nuovo nickname era quella di creare ex novo un altro account (con tutta la confusione che ciò poteva generare).

Ora, invece, si è stabilito che il cambio di nome sarà possibile, senza conseguenze, visto che non impatterà sulla lista amici o sui Ricordi, non invaliderà il proprio Snap code generato (una specie di codice QR tipico della piattaforma), né inciderà sullo Snap Score (su cui influiscono vari fattori, tra cui quanti Snap si siano inviati o ricevuti, quante Storie si siano pubblicate, etc). Il tutto, però, tenendo conto di alcune limitazioni “operative” che, di conseguenza, impongono di assumere delle scelte ben ponderate in merito.

Nello specifico, si potrà cambiare il nome utente solo una volta l’anno (per evitare trasformismi eccessivi), e non si potrà scegliere un nome già adottato nella piattaforma (neppure se uno dei propri vecchi nickname).

Per eseguire il cambio di nome, entrati nell’app, si dovrà tippare il proprio Bitmoji in alto a sinistra nella fotocamera in-app: entrati nella pagina del profilo, occorrerà toccare la rotellina delle impostazioni in alto a destra, e poi la voce “nome utente”: a quel punto, intervenendo sulla scritta blu “modifica nome utente”, si potrà digitare il nuovo nome che, fornita la password legata all’account, verrà reso effettivo al nuovo accesso nell’app.