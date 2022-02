Snapchat: pubblicità nelle Storie delle Snap Stars, rumors su modalità regista

Negli scorsi giorni, Snapchat ha pubblicato l’ultima trimestrale del 2021, con preziose indicazioni sul suo stato di salute, a quanto pare molto buono, lasciando intuire “innovazioni delle (…) offerte di contenuti” che, nelle scorse ore, hanno iniziato a palesarsi con maggiore chiarezza.

Spiccano ancora chiare le parole del CEO Evan Spiegel che, agli investitori riuniti in call a inizio mese, ha rivelato come gli snapchatters si stiano spostando rapidamente dalle Storie ai contenuti verticali simil TikTok della sezione Spotlight che, incentivata sino al 2020 con la messa a disposizione di un milione di dollari al giorno, a oggi ha effettivamente preso il decollo, visto che l’azienda Snap Inc paga mensilmente milioni di dollari (251 ne sono stati corrisposti nel 2021) perché i creators pubblichino nuovi video creativi verticali.

Il riferimento alla monetizzazione non è casuale perché, secondo The Verge, la piattaforma di photo-sharing del fantasmimo ha appena annunciato nuovi modi per aiutare i creatori a monetizzare i propri contenuti attraverso lo strumento della pubblicità, che gli utenti sono già soliti vedere nella sezione Discover (Scopri) e tra una Storia e l’altra dei propri amici.

Nel caso specifico, il tutto assumerà le vesti di annunci mid-roll, posti all’interno delle Storie di un piccolo numero (un maggior coinvolgimento vi sarà nei prossimi mesi) di creators residenti negli USA. La compartecipazione delle entrate prevederà che agli stessi venga lasciata una fetta dei guadagni generati dalla pubblicità secondo una formula nella quale reciteranno un ruolo da protagonista metriche come il coinvolgimento degli utenti e la frequenza di pubblicazione.

Da notare, però, che la novità degli annunci mid-roll nelle Storie beneficerà solo le Snap Stars (non a caso effigiate con una stella d’oro), categoria nella quale rientrano i personaggi pubblici e i creators, verificati da Snapchat e con un ampio seguito. In conclusione, una breve capatina ai rumors in quota Snapchat, grazie al leaker Alessandro Paluzzi che, negli scorsi giorni, ha condiviso lo screenshot di un nuovo pulsante, riguardante una non meglio precisata “modalità regista“, che potrebbe far la sua comparsa nell’editor degli Snap.