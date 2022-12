Snapchat+: regalo abbonamento, sfondo chat, app personalizzabile nel design

Ascolta questo articolo

Come molti altri servizi social, tra cui Telegram, e Twitter, anche Snapchat, il photo sharing del fantasmino creato da Evan Spiegel, ha da qualche tempo varato un proprio livello d’uso in abbonamento, con funzionalità aggiuntive, chiamato Snapchat+.

Lo scorso Ottobre, tale abbonamento, sottoscrivibile per 3,99 dollari al mese, ha ricevuto diverse migliorie, come i suoni di notifica personalizzati, la possibilità di scegliere un riquadro colorato per la fotocamera in-app, e soprattutto la facoltà di impostare un particolare timing di scadenza per le Storie (1, 6, 12, 24 ore, 2, 3, 7 giorni) rispetto a quanto possibile fare dagli utenti free (scadenza dopo 24 ore), col beneficio di poter stabilire il tempo di permanenza in pubblico di particolari contenuti.

Orbene, nelle scorse ore la piattaforma Snapchat ha annunciato un nuovo round di migliorie per gli abbonati iscritti a Snapchat+: innanzitutto, l’app diventa personalizzabile nel suo aspetto. Ciò non si traduce nel semplice cambio dell’icona sulla home screen: in particolare, Snapchat permetterà di cambiare il pulsante della fotocamera, variandolo per forma e colore (potendo ad esempio scegliere tra un pallone di calcio e un cuore), ma consentirà anche di cambiare, tra le altre cose, le icone nell’app.

Diverse app di messaggistica, e WhatsApp è tra queste, permettono da tempo di cambiare lo sfondo delle chat, in modo da distinguere a colpo d’occhio l’argomento o l’utente di cui e con cui si parla: anche Snapchat si è allineata e permetterà, vi funzione “Chat Wallpapers”, di cambiare lo sfondo nelle proprie chat. A tal proposito, la piattaforma metterà sì a disposizione degli sfondi predefiniti, ma consentirà anche all’utente di attingere al proprio rullino fotografico (aka galleria).

All’inizio dell’autunno, Snapchat aveva promesso che per fine anno sarebbe stato possibile regalare un abbonamento a Snapchat+ ed è stato di parola: la terza novità di questo recap è la funzione “Gifting“, Regalo, che permette appunto di regalare a un amico, magari in occasione di queste festività, un abbonamento annuale di 12 mesi, pagandolo 39,99 dollari.