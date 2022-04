Snapchat: Lens per il linguaggio dei segni, report Snapchat Generation 2022

Dopo essersi dedicata allo sviluppo del Family Center in ottica parental control, e aver rilasciato una novità grazie alla quale è ora possibile la condivisione diretta dei video da YouTube, Snapchat ha effettuato un roll-out importante in ottica accessibilità e diffuso un report che potrebbe anche aiutare gli esperti di marketing ad allineare meglio i loro messaggi al modo in cui gli utenti usano la piattaforma.

La prima novità interessante riguardante Snapchat si è sostanziata nella pubblicazione delle 28 pagine del dossier “Snapchat Generation 2022” (shorturl.at/vT136), ottenuto analizzando il comportamento di 19.000 utenti in 16 mercati: nel rapporto in oggetto, si evidenzia che Snapchat venga preferito dagli utenti che intendono stabilire una connessione più intima tra gli amici. come confermato dal fatto che il 93% degli snapchatters adori usare la piattaforma per condividere e celebrare momenti della loro vita.

Un altro elemento molto importante emerso è che gli utenti adorano condividere con gli amici più cari anche i loro acquisti e che, nell’esperienza d’acquisto, ha un ruolo sempre più importante la realtà aumentata. In tal senso, Snapchat sta lavorando su vari progetti ad hoc, coinvolgendo i suoi occhiali Spectacles, senza dimenticare di sviluppare di continuo gli abbigliamenti digitali per i suoi tipici avatars, qui noti come Bitmoji.

Nonostante che le sue Storie sino state copiate in lungo e in largo (es. da Instagram), Snapchat continua a innovare, intervenendo su vari segmenti, come quello del varo di sempre nuovi obiettivi AR, le Lens. A tal proposito, grazie alla collaborazione di SignAll, la piattaforma ha “partorito”, sia su Android che su iOS, la ASL Alphabet Lens (reperibile presso: lens.snapchat.com/aebdb4be1a144b25aa53db4db1be1505?_ga=2.108990795.875238794.1649183554-2039051955.1475005765), che aiuta gli utenti a imparare il linguaggio dei segni americano.

Il tutto, schedulato secondo varie modalità, ognuna delle quali connesse a un particolare fine da raggiungere (memorizzazione, apprendimento, etc), avviene con l’utente che, ripreso nella cornice della fotocamera in-app, applicherà le istruzioni visualizzate sullo schermo.