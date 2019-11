Snapchat: il roll-out la funzione Mix and Match per personalizzare i Bitmoji

Era il 2016 quando Snap Inc, la società di Evan Spiegel realizzatrice di Snapchat e degli occhiali intelligenti Spectacles, acquistò Bitstrips, a sua volta nota per aver ideato delle strisce di fumetti aventi per protagonisti avatar chiamati Bitmoji che, per aspetto e pose, ricalcavano i loro referenti umani. A seguito di quest’assimilazione, le caratteristiche illustrazioni in oggetto sono diventate sinergiche in Snapchat e, oggi, fanno segnare un nuovo passo evolutivo, grazie ad un aggiornamento appena annunciato.

Ormai messo a regime il filtro Time Machine, che invecchia o ringiovanisce l’utente in stile FaceApp, è già tempo di altre novità per Snapchat che, colta l’occasione per annunciare la nascita del proprio store per il merchandising attorno ai Bitmoji (per la vendita di t-shirt, felpe, tazze, etc, personalizzate e in sconto del 20% in occasione del periodo natalizio), ha avviato il roll-out applicativo, per le piattaforme iOS e Android, della feature “Mix and Match”.

Quest’ultima permette all’utente di personalizzare l’aspetto – inteso come look – del proprio avatar, attingendo a diverse opzioni di scelta all’interno di alcune categorie di accessori per l’abbigliamento: ad oggi, è possibile variare il proprio outfit attingendo a raccolte relative a calze, pantaloni, calzature, scarpe, top e capispalla, salvando il risultato finale, in modo da poterlo utilizzare in ogni occasione utile, o ripescarlo e modificarlo in un secondo momento.

Per avvalersi della nuova funzione, ad oggi in distribuzione via attivazione da server remoto (quindi non immediatamente accessibile a tutti), è necessario recarsi nel menu contestuale del proprio account (su Android dalla miniatura in alto a sinistra) per, entrati nella sezione Bitmoji, imbattersi nella sotto-voce “Cambia outfit”.

Tippando sulla stessa, si verrà portati nell’Avatar Designer ove, su una sorta di palco virtuale, il proprio corrispondente cartoonesco potrà essere personalizzato procurandosi quanto di proprio gusto in basso, nelle menzionate categorie stilistiche di personalizzazione.