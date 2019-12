Snapchat: ecco la Storia "Review In Year 2019" e tante novità in beta

Snapchat, il principale antagonista di Instagram, sta attraversando una fase di profondi cambiamenti, con l’arrivo di un filtro anti FaceApp e delle funzioni Mix and Match e Cameo: il tutto mentre è partita la distribuzione – per gli utenti – del consueto riassunto di fine anno e, in beta, fanno capolino varie novità.

Ch fosse interessato a farsi un’idea di ciò che ha condiviso nel corso dell’anno che si avvia a concludersi potrà beneficiare, su Snapchat, per un lasso di tempo limitato, di un’apposita Storia riassuntiva, “Review In Year 2019”, inclusiva delle persone, delle attività, e dei luoghi che, nel 2019, hanno fatto parte delle nostre vite.

Per individuarla, a patto di aver salvato nel corso dell’anno sufficiente materiale (foto e video) nell’area Ricordi (a cui Snapchat attinge per redigere il video celebrativo), è sufficiente aprire l’app e recarsi in quest’ultima: qui, in alto, nella sezione Snap, dovrebbe trovarsi (rispettate le condizioni di cui sopra) il video “A Look Back at 2019”.

Dal leaker Alexey Shabanov di Testing Catalog, che ne ha ravvisato la comparsa sulla propria beta per Android, arrivano le indiscrezioni in merito ad alcune novità in salsa Snapchat: a quanto pare, all’apertura dell’app, potrà capitare che una notifica inviti a sperimentare le nuove Lens relative alle acconciature.

Sempre in tema creativo, i Bitmoji hanno ereditato, per il periodo natalizio, alcune personalizzazioni nell’abbigliamento che permetteranno di variare stagionalmente l’outfit del proprio avatar: infine, nella beta 10.72.20, sebbene la sua comparsa possa essere attribuita a un’attivazione da server remoto, risulta giunto anche lo sticker “Group chat”, particolarmente utile nell’aiutare a fidelizzare il proprio pubblico,

Quest’ultimo, in particolare, si sostanzia in un adesivo che va applicato a una Storia di modo che i destinatari della stessa, cliccando sul detto adesivo, potranno iniziare una vera e propria chat di gruppo col mittente del contenuto.