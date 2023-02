Snapchat dimentica la trimetrale deludente col ray tracing sulle Lenti AR

Ascolta questo articolo

Già alle prese con dati sconfortanti quanto a tempo trascorso in-app, Snapchat ha affrontato una trimestrale finanziaria non del tutto positiva quanto meno dal punto di vista meramente economico: nel frattempo, la piattaforma di Spiegel non si è scoraggiato e ha lanciato una nuova funzionalità per le sue mitiche Lens.

Di recente, Snapchat ha pubblicato l’ultima trimestrale del 2022 che ha mostrato non solo elementi positivi ma anche diverse criticità. Gli utenti attivi giornalieri, DAU, sono cresciuti di 12 milioni, tanto che ora la piattaforma ha 375 milioni di iscritti. La crescita di utenti però è piatta negli USA e solo leggermente in ascesa in Europa: i tassi maggiori di adozione di questo photo sharing sono stati registrati in India. Ciò è un problema perché i mercati che più investono in Snapchat, come pubblicità, sono quelli “interni”, ovvero quello statunitense e quello canadese mentre gli “altri mercati (…) sono molto indietro sul fronte delle entrate“.

Qualche motivo di soddisfazione, in tal senso, viene dagli abbonati a Snapchat+, che offre più di 12 funzioni esclusive (tra cui i Custom Notification Sounds, suoni di notifica personalizzati), visto che sono saliti a 2 milioni, che però – va precisato – rappresentano comunque solo lo 0.5% degli iscritti a Snapchat.

Intanto, Snap Inc ha annunciato la messa a disposizione, per i creators di realtà aumentata, attraverso il Lens Studio, del ray tracing, la tecnologia che simula sulla superficie degli oggetti digitali il comportamento, ad esempio in tema di riflessi e ombre, che la luce ha nel mondo reale. Ciò porterà alla nascita di Lenses (fruibili su Android e iOS) più realistiche, qualora prevedano oggetti e scene in cui la luce si riflette e rimbalza.

Un primo esempio in tal senso si è avuto grazie alla collaborazione con il celeberrimo brand del lusso Tiffany & Co., che ha portato alla nascita della Tiffany Lock Lens, già utilizzabile da oggi lato mobile su client iOS e Android per provare e comprare direttamente in-app i braccialetti appunto noti come Tffany Lock.