Snapchat: al via il test per le Spotlight Replies. Ecco in cosa consistono

Quelli attuali si stanno rivelando tempi carichi di cambiamenti per Snapchat che, dopo essersi cimentata con i droni da ripresa, aver varato le Storie Condivise, e aver ammesso i test interni per un proprio abbonamento, Snapchat Plus, ha avviato un test molto richiesto a proposito dei propri video brevi.

Secondo i dati diffusi dall’azienda in occasione della prima trimestrale del 2022, il tempo trascorso sui video brevi Spotlight, introdotti nel Novembre del 2020 per fronteggiare TikTok, è aumentato del 230% di anno su anno, mentre risulta cresciuto di 3.5 volte l’invio di video Spotlight usando gli strumenti creativi e le AR Lenses (obiettivi/filtri AR) della piattaforma. In conseguenza di tale risultato, è diventato necessario ascoltare la community di appassionati di questo formato che, da tempo, chiedeva di poter commentare i video dei creators.

Ipso facto, è stata concepita la funzione Spotlight Replies che, però, non permetterà di pubblicare automaticamente i commenti spediti (solo in forma di testo, e senza alcun collegamento / url), allo stesso modo di come, ancora oggi, Snapchat non permette risposte o commenti pubblici alle Storie degli amici (una cautela che, nel mondo hi-tech, ha tenuto al riparo Snap Inc dai problemi afferenti a tematiche come molestie, disinformazione e bullismo).

Nello specifico, appena spedito, un commento sarà moderato dall’intelligenza artificiale della piattaforma, onde evitare che i creators siano esposti a fenomeni di violenza verbale o di odio (hate speech). In seguito, nel caso che il commento superi questo step, verrà posto all’attenzione dell’autore del video, che potrà decidere di bocciarlo o di renderlo pubblico agli altri spettatori della sua clip Spotlight: sarà anche possibile “rifiutare o accettare commenti in batch da rendere pubblici“.

La funzione appena annunciata, Spotlight Replies, non è ancora attiva, ma esordirà la prossima settimana, in test, in un unico mercato, curiosamente quello della Nuova Zelanda, onde raccogliere i feedback necessari, con la promessa che nei prossimi mesi più mercati potranno testare la presente novità.