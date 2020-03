Samsung Galaxy S10 riceve le patch di sicurezza di Marzo anche in Italia: ecco tutti i dettagli

Un aspetto molto importante che un produttore di smartphone deve essere in grado di rispettare è la questione degli aggiornamenti software. È fondamentale che un produttore mantenga aggiornati i propri prodotti: in primis, ciò consente di garantire la sicurezza dei dati dell’utente e, inoltre, gli update di sistema possono introdurre nuove funzionalità spesso utili per i propri utenti ampliando, così, l’esperienza d’uso offerta all’acquirente di un determinato prodotto.

L’importanza di tale aspetto, spesso e volentieri, può essere tale da determinare la preferenza di una determinata marca rispetto ad un’altra (proprio per i motivi citati precedentemente). Uno dei produttori che ha migliorato la propria situazione, spesso negli ultimi tempi, è Samsung. L’azienda sudcoreana ha già rilasciato un update per i Galaxy S20 (in commercio da pochissimo tempo) ed ora pare essere il turno degli smartphone ex top di gamma del 2019.

La gamma Galaxy S10 riceve gli aggiornamenti di sicurezza di Marzo

Come abbiamo appena anticipato, la gamma di smartphone Galaxy S10 sta ricevendo in queste ore un update anche in Italia. Il pacchetto da scaricare ha una dimensione pari a 130 MB ed è codificato con il codice G97xFXXS4BTB3. Per quanto riguarda le novità in esso contenute, quella principale riguarda le patch di sicurezza di Marzo 2020 già arrivate, peraltro, sui nuovi Galaxy S20 e sull’economico Galaxy M30S.

Stando al changelog ufficiale di Samsung, gli altri miglioramenti riguardano una maggiore sicurezza dello smartphone e la risoluzione di bug minori. Da un punto di vista delle funzionalità software, quindi, non ci sono novità almeno per il momento. Si tratta dunque solo di uno di quegli update di sicurezza, i quali sono sempre bene accetti.

Come avviene per tutti gli aggiornamenti di uno smartphone, l’update in questione è rilasciato via OTA. Per verificarne la disponibilità dovete recarvi nella sezione delle Impostazioni, procedere in Aggiornamenti software e poi su Scarica e installa. Ricordatevi che potreste non poter scaricare subito l’aggiornamento: questo tipo di update è rilasciato gradualmente e, di conseguenza, potrebbe essere necessario aspettare un po’.