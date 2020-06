Pinterest: nuova carrellata di novità, all’insegna dell’e-commerce

Secondo i dati diffusi da Pinterest, la celebre piattaforma di photo-sharing rivale di Instagram ha conosciuto un vero e proprio bagno di popolarità durante la quarantena da coronavirus, con i risultati delle ricerche relative al lavoro da casa praticamente (2.7) triplicati rispetto a un anno prima, con un bel boost (+30%) anche in relazione ai prodotti di bellezza. Per celebrare i risultati in questione, quale miglior modo che rilasciare nuove funzionalità?

Pinterest è attiva già da tempo nel settore dell’e-commerce, come confermato dall’implementazione dei Product Pins, per comprare quel che si vede nelle immagini, dall’attenzione ai brand, che possono caricare i loro cataloghi (anche tramite un’estensione apposita per l’app Shopify), trasformandone le immagini in rimandi per l’acquisto, e da quella al gentil sesso che, dallo scorso Gennaio, può (feature “Try On“) provare in AR le tonalità di rossetto (via selfiecamera e schermo a mo’ di specchio) prima di farne richiesta.

Ora, alle feature già in auge si va ad aggiungere un nuovo pacchetto di novità, che migliora le capacità di ricerca della fotocamera posteriore, via Google Lens, per trovare prodotti simili, ma di altre marche, o per scoprire a quale prodotto corrisponda a quanto inquadrato: per fruire di tali opzioni, sarà sufficiente recarsi sul form di ricerca e attingere alla vicina icona della fotocamera, per poter caricare una foto già presente nel rullino (magari con lo scopo di riconoscere un tappeto in un quadro o sulla copertina di una rivista), o scattarne una sul momento, da dare in pasto a Lens.

In più, col nuovo round di implementazioni, l’app di Pinterest concede in dote ai propri utenti la neonata scheda Shop (Negozio) che, dopo aver consentito il filtraggio dei prodotti per brand, tema, e prezzo, permette di finalizzare l’acquisto di un dato prodotto, riconosciuto ed apprezzato, o di uno simile, venendo condotti direttamente nella pagina di pagamento del sito del venditore.

Dulcis in fundo, come anticipato dal portale di moda Women’s Wear Daily, presto verrà attivata la funzionalità “Shopping Spotlights”, che proporrà agli utenti, per l’acquisto, prodotti selezionati da speciali guest editor, come l’ex direttrice editoriale di Teen Vogue, Elaine Welteroth, o l’interior designer Sarah Sherman Samuel, che – in ottica trasparenza e imparzialità – non trarranno alcuna commissione dalla vendita di quanto consigliato.