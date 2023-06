OPPO presenta una versione speciale di OPPO Reno 10 Pro dedicata a Seraphina di League of Legends: Wild Rift

Il mercato degli smartphone è costantemente alla ricerca di novità e innovazioni per soddisfare le esigenze dei consumatori. Una tendenza sempre più diffusa è quella delle edizioni speciali dedicate a personaggi famosi dei film o dei giochi. Seguendo questa tendenza, OPPO ha annunciato di presentare una versione limitata di OPPO Reno 10 Pro, dedicata a Seraphina, l’eroina del popolare gioco League of Legends: Wild Rift.

Questo nuovo smartphone avrà una copertina ridipinta in rosa con una speciale trama lucida, insieme a un tema di conchiglia stilizzato che includerà nuove icone, una schermata di blocco, una tendina di notifica e AoD. Oltre allo smartphone, OPPO ha rilasciato anche auricolari OPPO Watch 3 e OPPO Enco Air 3 TWS in edizione limitata. Le vendite di questi nuovi prodotti inizieranno il 30 giugno in Cina.

Le edizioni speciali di smartphone dedicate a personaggi o franchise famosi hanno dimostrato di suscitare un grande interesse tra il pubblico. Questi prodotti unici offrono ai fan la possibilità di dimostrare il loro attaccamento a un determinato personaggio o gioco e di esprimere la propria individualità attraverso il proprio dispositivo mobile. Le aziende, d’altra parte, sfruttano queste collaborazioni per attirare l’attenzione dei consumatori e creare una connessione emotiva con il loro marchio.

L’OPPO Reno 10 Pro dedicato a Seraphina si distinguerà dagli altri modelli Reno 10 Pro grazie alla sua nuova copertina ridipinta in rosa con una speciale trama lucida. Questo design unico renderà lo smartphone immediatamente riconoscibile e lo differenzierà dagli altri dispositivi sul mercato. Inoltre, il tema di conchiglia stilizzato fornirà un’esperienza personalizzata con nuove icone, una schermata di blocco, una tenda di notifica e AoD, offrendo un’immersione completa nel mondo di Seraphina e del gioco League of Legends: Wild Rift.

Oltre allo smartphone, OPPO ha rilasciato anche auricolari OPPO Watch 3 e OPPO Enco Air 3 TWS in edizione limitata. Questi accessori sono progettati per completare l’esperienza e offrire un set completo agli appassionati. Gli auricolari OPPO Watch 3 e OPPO Enco Air 3 TWS con il design ispirato a Seraphina saranno perfetti per gli amanti del gioco che desiderano immergersi completamente nel loro mondo preferito. Le vendite di OPPO Reno 10 Pro, OPPO Watch 3 ed OPPO Enco Air 3 TWS in edizione limitata dedicati a Seraphina inizieranno il 30 giugno in Cina. I prodotti saranno disponibili in quantità limitate.