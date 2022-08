Oppo Watch 3 e Oppo Band 2 ufficiali: i wearable flagship puntano in alto

Ascolta questo articolo

Presentato dall’attuale vicepresidente Li Kaixin, con un passato in Honor 360, e OnePlus, si è da poco tenuto l’evento del marchio cinese Oppo, col quale, assieme agli auricolari Enco Air2i (bianco cristallo e nero ossidiana, 4 grammi a unità che salgono a un totale di 38, 94 ms di latenza) ed alla gimbal Zhimei Life Smart Camera, in quota wearable sono stati presentati gli smartwatch top gamma della Oppo Watch 3 Series animati dal firmware ColorOS Watch 5.0 (con acceso a circa 80 app di terze parti), e la Oppo Band 2.

Il nuovo Oppo Watch 3 Pro (12,75 mm di spessore per 37 grammi), con tanto di corona girevole, alto 50 millimetri, adotta un display ingrandito: si tratta, sotto un vetro 3D, di pannello AMOLED da 1.191 pollici, risoluto a 378 × 496 pixel (326 PPI), con 1000 nits di picco come luminosità, di tipo LTPO, in modo da ridurre la frequenza di aggiornamento sino a 1 Hz, supportando senza patemi energetici la modalità Always On, con un risparmio di energia maggiorato del 25% rispetto al modello di cui vien raccolto l’eredità (non ancora arrivato in Italia, ove però si è avvistato il Watch Free). La versione base, Oppo Watch 3 (11,65 mm di spessore per 31,9 grammi), alto 43 millimetri, prevede un AMOLED (leggermente arrotondato sui 4 lati) da 1.75 pollici, risoluto a 372 × 430 pixel (326 PPI), sempre con copertura in vetro 3D: volendo, l’utente potrà alternarvi quadranti video, quadranti Omoji o classici, quadranti AI wear, etc.

All’interno del telaio impermeabile sino a 5 atmosfere, il cuore pulsante dell’Oppo Watch 3 base e Pro, che ne fa un ottimo avversario per il futuro Galaxy Watch 5 di Samsung, è impersonato dal nuovo chip quadcore (1.5 GHz) mobile Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, realizzato con litografia a 4 nanometri e messo in coppia con la scheda grafica Adreno 702 (più del doppio delle prestazioni grafiche rispetto al passato) cloccata a 1 GHz e col co-processore a bassa tensione Apollo 4 Plus (cui è demandato il compito di sprintare del 25% la larghezza di banda dello schermo). La RAM arriva a 1 GB, mentre a 32 GB arriva lo storage.

Non mancano il chip per il Bluetooth 5.0 e l’NFC per i pagamenti, come pure il GPS e un modem LTE integrato

Sul piano delle funzionalità, la serie Oppo Watch 3 presenta un aggiornamento della modalità di corsa, una modalità auto-sviluppata per il tennis, e il supporto al rilevamento in tempo reale della frequenza cardiaca 24/7 via sensore ECG (con una particolare attenzione alla salute vascolare e allerta per il ritmo cardiaco irregolare). Ovviamente, è presente anche il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue SpO2. In ambito sportivo, è stato dichiarato il supporto a oltre 100 modalità sportive.

In tema di autonomia, l’Oppo Watch 3, per altro provvisto pure di un sensore di luce ambientale e di un barometro, si avvale dell’integrazione di una batteria a doppio motore UDDE vita 2.0 che, dall’alto della sua capienza di 550 mAh (caricabile in 65 minuti, col fast charge che assicura 24 ore extra dopo 10 min di rabbocco), offre 4 giorni d’uso in uno scenario da tipico smartwatch, mentre l’Oppo Watch 3 Pro arriva a 5 giorni: ricorrendo al risparmio energetico, però, si può arrivare anche a 15 gg.

Secondo i programmi distributivi dell’azienda, dal 19 Agosto l’Oppo Watch 3 in platino nero parte da 1599 yuan (230 euro) per la versione in platino nero mentre quella in pelle color piuma d’oro è prezzata a 1699 yuan (244 euro) primo. Sarà di 69 yuan invece il prezzo per ogni cinturino aggiuntivo opzionale. L’Oppo Watch 3 Pro costerà 1.999 yuan (288 euro) col cinturino in silicone, che salgono a 2999 (432 euro) per quello in pelle marrone deserto.

Come da attesa, l’evento di Oppo si è rivelato utile anche per conoscere, nelle nuance nero notte scuro e blu nuvola chiaro, la nuova fitness band Oppo Band 2, prezzata a 249 euro, che salgono però a 279 yuan (scontata di 20 yuan al lancio) nel caso della versione con modulo NFC per pagare dal polso. Nel caso specifico, sullo chassis (1,4 mm di spessore per 20 grammi di peso che salgono a 33 col cinturino ) impermeabile sino a 5 ATM, risulta implementato un display rettangolare AMOLED da 1.57 pollici risoluto a 256 × 402 pixel (302 PPI) da luminosità 500 nits di picco mentre, sul dorso, i sensori a contatto con la pelle garantiscono il monitoraggio della frequenza cardiaca in attività, di quella irregolare 24 ore su 24, rilevano in tempo reale la pressione sanguigna, e misurano continuamente l’ossigeno nel sangue.

Mossa dal processore Apollo 3.5 coadiuvato da 8 MB di RAM e da 128 MB di storage per la memoria Nand, la Oppo Band 2 annovera, tra le funzioni legate al benessere, anche il monitoraggio del sonno, mentre in ambito sportivo non manca l’esclusiva modalità legata al tennis.