Oppo: anticipati gli auricolari con stelo Enco Air2i

Ascolta questo articolo

Nel corso di un importante evento durato tre ore (tra cui una d’intervento e due di conferenza stampa), in attesa di quanto preventivato per sottrarre attenzione alla rivale Samsung, il brand Oppo ha preannunciato in Cina diverse novità, oltre alla nuova colorazione “zixia” (viola) per il tablet Oppo Pad Air.

Gli auricolari Oppo Enco Air2i, evoluzione degli Enco Air2, hanno driver piuttosto grandi, da 10 mm, placati in titanio: ciò, unitamente a un “circuito magnetico ad alto flusso magnetico” e a una camera di risonanza apposita, è stato previsto col fine di migliorare la resa delle basse frequenze. Secondo le schermate anticipatorie di marketing condivise dall’azienda, negli ambienti caratterizzati da suoni complessi, sarà possibile ottenere chiamate nitide, grazie alla cancellazione del rumore supportata dall’AI (intelligenza artificiale).

Per la connettività, gli auricolari Oppo Enco Air2i hanno messo in campo il Bluetooth 5.2: in tal modo, l’utente potrà beneficiare di un’accresciuta stabilità, come anche di un ridotto ritardo nella trasmissione del suono dalla sorgente collegata senza fili.

Uno dei grandi miglioramenti ottenuti dagli auricolari senza fili Oppo Enco Air2i rispetto al modello della precedente generazione è senza dubbio rappresentato dal fattore dell’autonomia: ognuna delle due unità di emissioni di questi earpods integra, di fatti, microbatterie da 40 mAh cadauna, che permettono loro di ottenere un massimo di 7 ore di operatività intesa come riproduzione audio. Facendo affidamento anche sulla custodia, che da par suo integra una maxi, per la tipologia di prodotto, batteria da 460 mAh, l’autonomia complessiva degli auricolari tws Oppo Enco Air2i migliora di ben 4 ore rispetto al passato, assestandosi su un massimo di 28 ore.

In tema di prezzi, considerando che gli Oppo Enco Air2 hanno fatto il loro esordio a 199 yuan, per esser oggi disponibili a 159, ci si attende che i nuovi Oppo Enco Air2i, in pre-ordine da oggi, facciano il loro esordio intorno ai 129 yuan (circa 18 euro).