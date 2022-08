Oppo Zhimei Life Smart Camera: in arrivo la prima webcam che fa da tata per i bambini

Ascolta questo articolo

Reduce dal vero dell’economico A77 4G e da quello del “portrait expert” Reno8 Z 5G, Oppo potrebbe non essersi fermata qui posto che, in attesa degli annunci dei prossimi giorni, ha praticamente svelato, a suon di immagini di marketing, la scheda tecnica della sua prima Oppo Zhimei Life Smart Camera.

Quest’ultima, prodotta da Xiaodou, ha una variante 2K (3 milioni di pixel) gimbal, prezzata a 179 yuan (circa 26 euro), e una variante 2.5K (4 milioni di pixel) gimbal, invece prezzata a 229 yuan (sui 33 euro), inizialmente scontati a 199 yuan. (circa 29 euro). Secondo quanto emerso, il nuovo prodotto, in esordio ufficiale il 10 Agosto, ha una risoluzione di 4MP (pari a 2560×1440 pixel), grazie a un sensore retroilluminato BSI, con apertura focale di f/1.6 dietro un obiettivo rivestito in vetro.

Grazie al succitato e super sensibile sensore CMOS, è possibile riprendere a colori anche in condizioni di scarsa luce ambientale, mentre la presenza di una lampada a infrarossi da 940 nm avalla la visione notturna. L’azienda garantisce il supporto della codifica H.265.

Tra le varie peculiarità, la nuova videocamera Oppo Zhimei Life Smart Camera garantisce una profonda interconnessione, via ColorOS 12, con gli smartphone Oppo (la configurazione richiede un click), ma anche di poterne visualizzare le riprese su una smart tv dello stesso marchio. Provvista di slot per microSD da max 256 GB, la nuova videocamera è in grado di consentire il riconoscimento facciale e delle forme umane AI, con annessa la possibilità di inviare allo smartphone chiamate o, semplicemente, dei messaggi push (diventando quindi una sorta di videocamera di sorveglianza).

La versione 2.5K, in grado di riconoscere un preciso spettro sonoro, aggiunge il rilevamento del pianto dei bambini cui, intelligentemente, può replicare avviando una musica rilassante: non manca, in verità, il supporto alla connessione Wi-Fi a 5 GHz (quindi al Wi-Fi cosiddetto dual band).