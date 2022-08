Oppo A77: ora è anche in versione 4G ma sempre con Android 12

Ascolta questo articolo

Dopo il lancio del modello 5G (con LCD da 6.56” HD+, MediaTek Dimensity 810, 6+128 GB, Bluetooth 5.3 e Wi-Fi n dual band, fingerprint laterale, 48+2 megapixel dietro e 8 megapixel davanti, 5.000 mAh di batteria, jack da 3.5 mm) messo in campo (nei colori Ocean Blue o Midnight Black) un paio di mesi fa (per la cifra ora di 194.90 euro), a Giugno, Oppo di BBK Electronics ha annunciato in India (per 15.499 rupie, 192 euro) circa la relativa variante solo 4G, l’Oppo A77 4G, che va a raccogliere l’eredità di un modello del lontanissimo 2017, chiamato con lo stesso nome.

Il nuovo Oppo A77 4G (163.74 x 75.03 x 7.99 mm) ha il notch a goccia sul davanti, i frame laterali dritti ai lati, lo scanner d’impronte digitali nel pulsante di accensione e un retro molto curato: quest’ultimo, disponibile in blu gradientato o in Sunset Orange con pelle vegana, propone un curato bumper, con la parte più esterna che ospita il Flash LED e quella interna, scura, inclusiva di due anelli con riflessi che si irradiano dal loro centro. Lo chassis è impermeabile IPX4 contro l’acqua e immune IP5X contro la polvere.

Provvisto di un audio avvolgente grazie ai due speaker stereo, l’Oppo A77 4G adotta, sull’89.8% di screen-to-body, un display LCD da 6.56 pollici risoluto in HD+, quindi a 1612 x 720 pixel, con 269 PPI come densità di pixel per pollice e un refresh rate basico da 60 Hz. La selfiecamera è da 8 megapixel mentre, sul retro, la dual camera prevede un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, video in 1080p@30fps) e uno secondario monocromatico da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità.

Non è un problema il fattore autonomia, che nell’Oppo A77 4G viene curata da una batteria da ben 5.000 mAh, caricabile rapidamente, via microUSB Type-C, grazie al SuperVOOC da 33W. Le prestazioni, invece, sono affidate al processore octacore (2.3 GHz) Helio G35 di Mediatek, accoppiato alla GPU IMG PowerVR GE8320: la RAM, da 4 GB, può essere espansa virtualmente di altri 4 GB, tolti allo storage, da 64 GB, espandibili via microSD.

Chiudono il quadro tecnico dell’Oppo A77 4G, animato da Android 12 sotto l’interfaccia Color OS 12.1, il succitato 4G (con chiamate VoLTE), il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi, ed il GPS.