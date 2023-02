OPPO Enco Air3: ufficiali con DSP ad alte prestazioni e Bluetooth 5.3 multipoint

Ascolta questo articolo

Il ricco evento che ha portato OPPO a presentare in India il suo smartphone OPPO Reno8 T 5G ha permesso di apprezzare anche un nuovo modello di auricolari senza fili (cioè true wireless) rappresentato dai nuovi Enco Air3, prezzati a circa 33 euro (2.999 rupie).

Gli Enco Air3 hanno un telaio con design a stelo per un miglior ancoraggio all’orecchio. La forma bombata consente di tappare la cavità auricolare, offrendo un isolamento passivo dai rumori esterni visto che manca la cancellazione attiva del rumore. Il peso, di appena 3,75 grammi a unità, ne assicura un maggior comfort anche dopo diverse ore di uso consecutivo. L’impermeabilità IP54, invece, tutela questo prodotto dal sudore e dagli schizzi d’acqua della pioggia quando ci si allena all’aperto.

Il nuovo modello di auricolari OPPO Enco Air 3 annovera driver da 13,4 mm ideali per i bassi e la voce. Per un sound cinematografico, indipendentemente dallo smartphone o dalla fonte associata, entra in gioco l’OPPO Alive Audio che offre un suono surround. Per la prima volta in un prodotto di questa fascia, è presente un Digital Signal Processor, o DSP, ad alte prestazioni, il Cadence HiFi5 DSP, che promette un riconoscimento ottimale della voce durante le chiamate. Sempre in favore delle telefonate, interviene una “cancellazione profonda del rumore AI” (quindi sostenuta dagli algoritmi dell’intelligenza artificiale).

Passando alla connettività, gli auricolari OPPO Enco Air3 supportano il Bluetooth 5.3 con bassa latenza binaurale, e supporto ai codec SBC e AAC: la scheda tecnica evidenzia la possibilità di tenerli connessi a due dispositivi in contemporanea.

Secondo l’azienda i nuovi OPPO Enco Air3 sono il 35% più efficienti dal punto di vista energetico e permettono di avere un suono più accurato, oltre che un’autonomia del 50% più lunga a paragone del precedente modello. Proprio in tema di autonomia, le batterie degli auricolari, da 27 mAh, promettono 6 ore di autonomia, dopo un ciclo di carica completo per il quale occorrono 80 minuti. A tale autonomia si aggiungono, per un totale di 25 ore, le 19 ore offerte dalla custodia (provvista di una batteria da 300 mAh caricabile in Type-C in due ore, con coperchio trasparente e la classica forma a saponetta). Da notare che, grazie alla carica rapida, gli auricolari OPPO Enco Air3 ottengono 2 ore di funzionamento dopo appena 10 minuti di carica.