Oppo Reno8 T 5G: ufficiale con attenzione a multimedia, schermo, prestazioni e batteria

Dopo una piccola pausa, Oppo ha ufficializzato in Vietnam, in modo molto silenzioso proponendoli sul suo sito web, due smartphone, tra cui l’Oppo Reno8 T 4G, già arrivato anche in Italia (anche se in Vietnam viene dato con 256 GB di storage per il prezzo di 8,49 milioni di dong vietnamiti pari a circa 332 euro), e il nuovo Oppo Reno 8T 5G.

Il nuovo Oppo Reno 8T 5G misura 162.3 x 74.3 x 7.7 mm e pesa 171 grammi. Lo chassis è certificato IP54, il che vuol dire che è immune alla polvere non nociva e che resiste agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni: tuttavia, è bene non immergerlo. Le colorazioni disponibili al lancio sono solo due, ovvero la gradientata Dawn Gold e la classica e sempre elegante Starlight Black. Il perimetro del dispositivo manca del jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati.

Il display, posto su una cornice inferiore ultrasottile (2,32 mm), esteso sul 93% di screen-to-body, presenta un foro al centro in alto, chiaro segno che viene adottata una selfiecamera in-display, qui in veste di sensore da 32 megapixel con apertura a f/2.4 (89° di FOV, obiettivo a 5 elementi, sblocco con riconoscimento facciale, abbellimento AI, Selfie HDR, Ritratto a colori AI e Ritratto con Bokeh Flare). Sotto il vetro protettivo AGC DT Star2, il display dell’Oppo Reno8 T 5G è un pannello OLED curvo a 10-bit di profondità colore (1,07 miliardi di colori).

Nello specifico, si tratta di un pannello da 6,7 pollici, con risoluzione FullHD+ (394 PPI), molto reattivo in chiave gaming. In tal senso, ci sono i valori di 120 Hz per il refresh rate, e di 360 Hz per il touch sampling. A garantirne sempre un’ottima visibilità è fatto che tale schermo può raggiungere come picco i 950 nits di luminosità (500 nits standard). Sempre nell’ottica di una fruizione confortevole, l’affaticamento della vista viene combattuto dalla funzione AI Eye Protection System e dal dimming PWM ad alta frequenza da 2160Hz.

Per la fotocamera sul retro, due anelli in orbita ellittica ospitano i sensori della tripla fotocamera posteriore: uno, nello specifico, ospita il sensore principale da 108 megapixel (f/1.7, 1/1,67″ di dimensione, con pixel portati a 1,92 micrometri via NonaPixel Plus per catturare il 96% di luce in più, zoom via crop e AI Super Ritratto, 84% FOV, stabilizzazione elettronica, obiettivo a 6 elementi, 1080P/720P@30fps), mentre gli altri due sono sensori minori da 2 megapixel, di cui uno monocromatico per la profondità (89° FOV, f/2.4, autofocus) e uno per le macro (f/3.3, con ingrandimenti a 40x, 65° FOV, fuoco fisso). L’app fotografia supporta il video dual view. Lato audio vi sono due speaker stereo che, in modalità Super Volume, aumentano il volume del 200%.

Il chipset Qualcomm Snapdragon 695, un octacore a 6 nanometri da 2.2 GHz di clock frequency massima, messo in coppia con la GPU Adreno 619, impiega una RAM LPDDR4X pari a 8 GB e uno storage UFS 2.2, pari a 128/56 GB, espandibile via microSD. La funzione di RAM estesa virtualmente, sino a 8 GB, permette di avere in esecuzione assieme oltre 20 applicazioni. Il costruttore, poi, promette anche 48 mesi certificati di fluidità senza intoppi.

Lateralmente, è presente lo scanner per le impronte digitali. A livello energetico, a bordo dell’Oppo Reno8 T 5G si ravvisa la presenza di una batteria da 4.800 mAh, caricabile rapidamente (SuperVOOC, 100% in 44 minuti, con 5.5 ore di telefonate dopo 5 minuti di carica), via microUSB Type-C, a 67W di potenza. Secondo l’azienda, grazie al un algoritmo di controllo intelligente, che regola la corrente e la tensione di carica, il ciclo di vita della batteria arriva a 4 anni.

Le connettività, rispetto al modello 4G, qui comprendono anche il più recente e veloce 5G, oltre al Wi-Fi ac dual band (display, tethering), al Bluetooth 5.1 LE (SBC, AAC, aptX, aptX HD e LDAC), al GPS (A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo e QZSS) e all’NFC. Il sistema operativo, sotto l’interfaccia ColorOS 13 (con pixelizzazione automatica delle info sensibili sulle schermate), è Android 13. Attualmente, è possibile comprare Oppo Reno8 T 5G a partire da pressappoco 387 euro.